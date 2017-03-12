Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ, который наделил линию соприкосновения между ДНР и подконтрольной Киеву территорией статусом госграницы. Текст указа опубликован на сайте Министерства государственной безопасности (МГБ) республики.



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Согласно тексту указа, перемещение физических лиц через линию соприкосновения разрешается только через пункты пропуска Службы пограничной охраны МГБ. Указ также обязывает тех, кто пересекает границу, проходить обязательную регистрацию.

Контроль за исполнением указа возложен на МГБ самопровозглашенной республики. В документе также говорится, что незаконное пересечение границы будет квалифицировано в соответствии с У​головным кодексом республики. Документ был подписан Захарченко 27 февраля.

По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, линия разграничения «являлась неофициальной границей», где действовали соответствующие «пограничные процедуры, в том числе таможенная проверка». «Ни Украина, ни международное сообщество не признают эту границу, они заинтересованы в исполнении Минских договоренностей, все будет зависеть от того, как Россия будет воспринимать эту границу», — считает политолог.

Резкое обострение ситуации на Донбассе произошло в конце января, когда начались бои между силами ДНР и украинской армией под Авдеевкой. Ответственность за обострение ситуации стороны возложили друг на друга. В начале февраля украинские радикалы заблокировали железную дорогу близ города Бахмут в Донецкой области с целью «не допустить торговлю с сепаратистами».

Власти самопровозглашенных республик в ответ на «блокаду» ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территориях.