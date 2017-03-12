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Первый министр Шотландии начала подготовку к новому референдуму о независимости

13.03.2017 15:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Первый министр Шотландии Никола Старджен на следующей неделе обратится к шотланскому парламенту с просьбой санкционировать проведение нового референдума о независимости от Великобритании, пишет The Guardian.


Никола Старджен. Фото: Reuters

По словам Старджен, референдум должен состояться в период с осени 2018 до весны 2019 года, то есть до окончания процесса выхода Великобритании из ЕС.

В своем выступлении в Эдинбурге шотландский министр обвинила британское правительство в нежелании достичь компромисса по поводу условий выхода Великобритании из ЕС. Шотландия ранее просила рассмотреть вариант, при котором она останется частью единого европейского рынка, даже если Англия, Уэльс и Северная Ирландия покинут его.

По словам Старджен, она не ожидает, что правительство Великобритании станет блокировать проведение нового референдума в Шотландии.

По итогам референдума о выходе Великобритании из ЕС, который состоялся в июне 2016 года, 52 процента британцев проголосовали за «брексит». В Шотландии такое решение поддержали только 38 процентов участников референдума.

В 2014 году в Шотландии прошел референдум об отделении от Великобритании. Тогда около 55 процентов шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

Предполагается, что Великобритания до конца марта 2017 года запустит официальную процедуру выхода из ЕС. Эта процедура займет около двух лет.

 
 
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По словам Старджен, референдум должен состояться в период с осени 2018 до весны 2019 года, то есть до окончания процесса выхода Великобритании из ЕС.

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