Евросоюз продлил на полгода до сентября 2017 года действие черного списка граждан РФ и Украины. Об этом сообщил Совет ЕС.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Совет продлит на шесть месяцев действие индивидуальных санкций в отношении физических и юридических лиц РФ и Украины, ответственных за дестабилизацию ситуации в Украине», — говорится в заявлении.

ЕС ввел 5 марта 2014 года целевые санкции против 18 граждан Украины, включая экс-президента Виктора Януковича, двух его сыновей, премьера Николая Азарова и приближенных к ним лиц. Санкции были введены на один год и включали запрет на въезд на территорию сообщества и заморозку банковских активов фигурантов списка. Основанием для введения санкций ЕС назвал «нецелевое использование государственных средств».

На протяжении последующих трех лет ЕС вносил незначительные изменения в этот список, то расширяя, то сокращая его.