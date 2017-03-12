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В Евросоюзе считают, что эти люди несут ответственность за дестабилизацию ситуации на Украине
13.03.2017 16:33 — Новости Мира | Tut.by
Евросоюз продлил на полгода до сентября 2017 года действие черного списка граждан РФ и Украины. Об этом сообщил Совет ЕС.
«Совет продлит на шесть месяцев действие индивидуальных санкций в отношении физических и юридических лиц РФ и Украины, ответственных за дестабилизацию ситуации в Украине», — говорится в заявлении.
ЕС ввел 5 марта 2014 года целевые санкции против 18 граждан Украины, включая экс-президента Виктора Януковича, двух его сыновей, премьера Николая Азарова и приближенных к ним лиц. Санкции были введены на один год и включали запрет на въезд на территорию сообщества и заморозку банковских активов фигурантов списка. Основанием для введения санкций ЕС назвал «нецелевое использование государственных средств».
На протяжении последующих трех лет ЕС вносил незначительные изменения в этот список, то расширяя, то сокращая его.
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ЕС ввел 5 марта 2014 года целевые санкции против 18 граждан Украины, включая экс-президента Виктора Януковича, двух его сыновей, премьера Николая Азарова и...
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