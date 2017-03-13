Турция решила приостановить контакты с Нидерландами на высоком уровне и отказать послу страны в Анкаре в возвращении на территорию республики из отпуска, заявил по окончании заседания кабмина Турции вице-премьер Нуман Куртулмуш, передает ТАСС .

«Принято решение не пускать в Турцию посла Нидерландов, находящегося в отпуске, пока не будут выполнены наши требования», — сказал он.

Турция ждет извинений от Нидерландов за отказ во въезде в страну двух своих министров.

«Принято решение приостановить контакты на высоком уровне с Нидерландами. Мы будем запрещать все полеты воздушных судов, которые будут везти к нам голландских дипломатов», — сказал он.

Отношения между странами обострились в минувшие выходные, когда Нидерланды не пустили на свою территорию главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, а также выдворили министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саям Каю, прибывшую в Роттердам из Германии. Оба политика планировали принять участие в акциях, приуроченных к предстоящему в апреле референдуму о расширении полномочий президента Турции.

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган раскритиковал голландское правительство за такое решение и назвал Нидерланды пережитком нацизма и фашизма. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, заявил, что Эрдоган перешел все границы.

Турция призывает ввести санкции против Нидерландов, а Марк Рютте отказался извиняться перед турецкими властями за отказ в допуске в страну министров.