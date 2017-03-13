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Турция запретила въезд в страну послу Нидерландов и другим голландским дипломатам
13.03.2017 23:53 — Новости Мира | Tut.by
Турция решила приостановить контакты с Нидерландами на высоком уровне и отказать послу страны в Анкаре в возвращении на территорию республики из отпуска, заявил по окончании заседания кабмина Турции вице-премьер Нуман Куртулмуш, передает
«Принято решение не пускать в Турцию посла Нидерландов, находящегося в отпуске, пока не будут выполнены наши требования», — сказал он.
Турция ждет извинений от Нидерландов за отказ во въезде в страну двух своих министров.
«Принято решение приостановить контакты на высоком уровне с Нидерландами. Мы будем запрещать все полеты воздушных судов, которые будут везти к нам голландских дипломатов», — сказал он.
Отношения между странами обострились в минувшие выходные, когда Нидерланды не пустили на свою территорию главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, а также выдворили министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саям Каю, прибывшую в Роттердам из Германии. Оба политика планировали принять участие в акциях, приуроченных к предстоящему в апреле референдуму о расширении полномочий президента Турции.
Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган
Турция
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"Принято решение не пускать в Турцию посла Нидерландов, находящегося в отпуске, пока не будут выполнены наши требования", - сказал он.
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