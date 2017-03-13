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"Канцлер не будет участвовать в гонке провокаций". Эрдоган обвинил Меркель в поддержке террористов

14.03.2017 00:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Правительство Германии отвергло утверждение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Ангела Меркель «поддерживает террористов». Официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт назвал высказывание Эрдогана «очевидным абсурдом». «Канцлер не намерена участвовать в гонке провокаций», — заявил Зайберт вечером в понедельник, 13 марта.

Ранее в понедельник Эрдоган в интервью телеканалу A-Haber обвинил Меркель в том, что она «укрывает у себя в стране террористов» и «ничего не предпринимает против них». Он также обвинил германские власти в том, что они якобы не реагируют на информацию из Турции о 4500 «подозреваемых в терроризме», и завершил свое высказывание фразой: «Госпожа Меркель, вы поддерживаете террористов».

В начале марта Эрдоган уже обвинял немецкие власти в том, что они поддерживают терроризм в Турции. Тогда его утверждения прозвучали в связи с конфликтом вокруг ареста в Стамбуле корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджела. Эрдоган обвинил Юджела в шпионаже в пользу Германии и поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Спор вокруг ареста Юджела и запрет турецким политикам проводить агитационные мероприятия в Германии резко ухудшил отношения между Берлином и Анкарой.

 
 
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Правительство Германии отвергло утверждение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Ангела Меркел "поддерживает террористов".

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