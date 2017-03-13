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СМИ узнали о возможной потере ориентации пилота разбившегося под Сочи Ту-154

14.03.2017 06:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Самолет Минобороны России Ту-154, потерпевший катастрофу близ Сочи в декабре 2016 года, находился в режиме контролируемого полета вплоть до столкновения с водой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

На основании данных голосового и параметрического самописцев было проведено 3D-моделирование последнего полета борта, от момента старта до удара о воду. При этом выяснилось, что в ходе набора высоты экипаж не совершал каких-либо ошибок, машина не выходила на закритические углы атаки, не теряла скорость, не попадала в штопор.

Примерно через минуту после отрыва от земли самолет набрал высоту около 250 метров и скорость порядка 360−370 километров в час, а сразу после этого командир экипажа Роман Волков, который должен был дальше набирать высоту, фактически перевел машину в режим посадки.

В течение десяти секунд Ту-154, до самого столкновения с водой, снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика. По мнению экспертов, это могло произойти из-за дезориентации самолета в пространстве. В темноте он должен был полностью довериться приборам, но, видимо, проигнорировал их показания, положившись на свой опыт и физиологические ощущения.

Вероятно, имело значение то, что экипажу пришлось сначала несколько часов ждать вылета из Москвы, а затем садиться из-за погодных условий в плохо известном ему аэропорту Адлера вместо запланированного Моздока. В итоге рейс из дневного фактически стал ночным.

Специалисты изъяли в медучреждениях все документы Волкова, а также результаты его психологических тестирований, которые предстоит тщательно изучить.

Ту-154 потерпел крушение под Сочи 25 декабря. Воздушное судно, которое направлялось в сирийскую Латакию, пропало с радаров практически сразу после взлета. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналисты. Все они погибли.

 

 

 
 
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В течение десяти секунд Ту-154, до самого столкновения с водой, снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика.

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