Примерно через минуту после отрыва от земли самолет набрал высоту около 250 метров и скорость порядка 360−370 километров в час, а сразу после этого командир экипажа Роман Волков, который должен был дальше набирать высоту, фактически перевел машину в режим посадки.
В течение десяти секунд Ту-154, до самого столкновения с водой, снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика. По мнению экспертов, это могло произойти из-за дезориентации самолета в пространстве. В темноте он должен был полностью довериться приборам, но, видимо, проигнорировал их показания, положившись на свой опыт и физиологические ощущения.
Вероятно, имело значение то, что экипажу пришлось сначала несколько часов ждать вылета из Москвы, а затем садиться из-за погодных условий в плохо известном ему аэропорту Адлера вместо запланированного Моздока. В итоге рейс из дневного фактически стал ночным.
Специалисты изъяли в медучреждениях все документы Волкова, а также результаты его психологических тестирований, которые предстоит тщательно изучить.
Ту-154 потерпел
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