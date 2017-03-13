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26 нападений за неделю. В Киеве "замуровали" вход в отделение "Сбербанка"
14.03.2017 07:17 — Новости Мира | Tut.by
За последние семь дней было зафиксировано более 26 фактов вандализма в отношении отделений и банкоматов ПАО «Сбербанк», дочернего банка Сбербанка России в Украине, сообщает
13 марта активисты Гражданского корпуса «Азов» заблокировали работу одного из отделений банка в Киеве. Они заливали цемент в бетонные блоки и укладывали их в дверные проемы банка. Возведенную стену они пообещали охранять всю ночь.
Как заявил народный депутат и командир «Азова» Андрей Билецкий, Сбербанк не должен работать в Украине. «Постоянно мы будем расширять всю эту историю на всю Украину, на все их отделения… Этот банк не может существовать в Украине», — сказал Билецкий и призвал власть лишить лицензии все российские банки.
Ранее в Одессе фасад отделения «Сбербанка» облили красной краской и изрисовали.
Сегодня, 14 марта, президент Украины Петр Порошенко на заседании совета национальной безопасности и обороны Украины планирует рассмотреть вопрос о введении санкций против «дочки» Сбербанка России, а также обсудить работу других россйиских банков в Украине.
Работа головного офиса Сбербанка в Киеве была приостановлена. Представители банка уже обратились в Национальную полицию Украины и отметили, что Сбербанк «крайне обеспокоен» ситуацией в Украине в связи «с действиями представителей националистических организаций».
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13 марта одно из отделений в Киеве замуровали.
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