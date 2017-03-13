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Белый дом: слова Трампа о прослушке не надо понимать буквально

14.03.2017 07:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Заявление президента США Дональда Трампа о том, что предыдущий глава государства Барак Обама прослушивал его телефонные разговоры, не следует понимать буквально, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.


Фото: Reuters

«Кошмар! Только узнал, что Обама организовал „прослушку“ моей башни аккурат перед победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!», — написал тогда президент в «Твиттере».

Спайсер заявил, что Трамп не обвинял ни в чем конкретном своего предшественника. «Президент использовал слово „прослушка“ в кавычках, что означало наблюдение и другие действия в широком смысле», — сказал Спайсер журналистам.

«Существует множество тактик, которые могут быть использованы для слежения за кем-то — через прослушивание телефонных разговоров или другими путями», — добавил он, не вдаваясь в подробности.

Между тем министерство юстиции попросило дать ему больше времени на изучение этих обвинений.

Комитет палаты представителей по вопросам разведки и безопасности ранее попросил ведомство предоставить какие-либо доказательства утверждениям президента к понедельнику 13 марта. Однако представительница министерства сказала, что минюсту требуется «дополнительное время на то, чтобы установить, существуют ли какие-либо соответствующие документы».

Несмотря на неоднократные запросы, Белый дом до сих пор не предоставил никаких свидетельств в пользу обвинений, выдвинутых Трампом.

 
 
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"Президент использовал слово "прослушка" в кавычках, что означало наблюдение и другие действия в широком смысле", - сказал Спайсер журналистам.

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