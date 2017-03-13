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В Украине задержаны участники блокады Донбасса
14.03.2017 08:24 — Новости Мира | Tut.by
Полиция задержала более 40 человек, участвовавших в торговой блокаде Донбасса. Десятки человек вышли на акции протеста в Киеве и Луцке с требованием отпустить их.
Украинская полиция в понедельник, 13 марта, задержала 43 человека, участвовавших в транспортной блокаде Донбасса на железнодорожной станции «Кривой Торец» Донецкой области. Сообщается, что у них изъято оружие, а также бутылки с зажигательной смесью.
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что в ходе проверки активисты вели себя агрессивно, отказывались предъявить и сдать оружие, после чего и были задержаны. Сотрудники спецслужб допрашивают их в районных отделах полиции. Организаторы блокады на своей странице в
Вечером в тот же день несколько сотен сторонников блокады Донбасса вышли на Майдан. Они потребовали от властей отпустить задержанных и прекратить торговлю с Донбассом.
В Луцке около 80 человек собрались у здания Волынской государственной областной администрации. По заявлению штаба блокады, акции в поддержку активистов проходят также в Виннице, Черновцах и Ровно.
Поздним вечером агентство
Блокада железнодорожных путей началась в Украине 26 января, ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами боевых действии на востоке страны. Блокада привела к дефициту угля на Украине, 17 февраля из-за нее был на месяц
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Полиция задержала более 40 человек, участвовавших в торговой блокаде Донбасса. Десятки человек вышли на акции протеста в Киеве и Луцке с требованием отпустить их.
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