Американский телеканал CNN 13 марта показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный президенту России Владимиру Путину. Именно его, а не лидера США Дональда Трампа Закария называет самым влиятельным политиком в мире — и приводит доказательства. Интерес к фильму подогрел пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который еще до премьеры назвал 45-минутный материал «демонизирующим Россию», но отметил, что российской стороне в нем дали высказаться. «Медуза» посмотрела фильм и рассказывает, о чем там говорится.

Автор фильма CNN — американский журналист Фарид Закария, у которого есть опыт встреч с Путиным. По его мнению, президент России — самый могущественный человек в мире, потому что в его руках сконцентрировано больше власти, чем у лидеров США и Китая. Документальный фильм рассказывает о приходе Путина к власти и кратко пересказывает события в России с конца 1980-х годов до наших дней. Основными экспертами в фильме выступают живущие в США журналисты, хорошо знакомые с российской политикой: Юлия Иоффе, Маша Гессен и главред The New Yorker Дэвид Ремник; позицию самого Путина в фильме представлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кратчайший пересказ фильма

Путин боится людей — он видел демонстрации в Дрездене в 1989-м. Теперь он подавляет страх контролем. Путин контролирует телевидение и все остальное в России. Он пришел в политику после КГБ пошел в политику и мечтал о власти. Ельцин танцевал и вел себя неадекватно, стране нужен был новый лидер. Россия влюбилась в Путина, его любил Буш и Голливуд, а Хиллари Клинтон ненавидела. Но медовый месяц прошел.

В 2011-м началась «арабская весна», Путин боялся, что повторит путь Каддафи. Россияне злились, что Путин вернется на пост президента и вышли на улицы после фальсификаций на выборах в Госдуму. Путин обвинил Хиллари Клинтон в организации протестов. Путин пустил слезу, победив в схватке за власть, но не забыл — Клинтон его подставила. Путин приказал взломать демократов из личной ненависти к Клинтон. В 2015-м убили Немцова, который писал доклады о дворцах Путина. Уильям Браудер: Путин самый богатый человек на свете, я уверен, у него 200 миллиардов долларов. Песков: у Путина ничего нет.

Начался кризис и санкции, но Путин справился с трудностями. Путин мог бы сказать, что «снова сделал Россию великой», а это лозунг Трампа. Многие считают, что Путин умнее и опытнее Трампа. Чтобы понять Путина, надо понять Россию. После революции, Великой отечественной, разрухи СССР и ельцинского хаоса Путин принес стабильность, и Россию стали уважать. Путин понимает Россию, но понимает и мир — и манипулирует им. Понимает ли Трамп Путина?