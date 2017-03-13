Польша обвинила 98-летнего жителя США. в причастности к военным преступлениям в годы Второй Мировой войны. По версии следствия, бывший член украинской дивизии СС «Галичина» участвовал в уничтожении мирного польского населения, сообщает Associated Press .

Прокурор Роберт Яницкий заявил, что собранные за годы расследования документы подтверждают, что в годы войны подозреваемый служил в подразделениях СС и участвовал в совершении военных преступлений. По версии польских следователей, он участвовал в уничтожении польских деревень. «Все собранные доказательства позволяют нам утверждать, что человек, проживающий в США, это Михаил К., который командовал Украинским легионом самообороны, занимавшимся установлением контроля над польскими деревнями в районе Люблина», — заявил он.​

Как утверждает AP, под именем Михаил К. скрывается Михаил Каркоце, уроженец города Луцк, информация о котором была опубликована агентством четыре года назад. Как сообщает The Guardian, он присоединился к немецкой армии в 1941 году, после вторжения в СССР. За боевые заслуги на Восточном фронте его наградили Железным крестом.

По версии AP, Каркоц скрывал свое участие в военных преступлениях после войны. В 1949 году он как мигрант переселился в США, где и живет по настоящий день, в штате Миннесота. Расследование AP было основано на сообщениях свидетелей, которые утверждали, что в 1944 году он участвовал в уничтожении деревень Хланев и Владиславин. 23 июля 1944 года обе деревни были сожжены нацистами в качестве мести за убийство офицера СС. Всего тогда погибли 44 мирных жителя, среди которых были женщины и дети.

После появления в печати информации об установлении личности Каркоца, польские и немецкие следователи начали работу по установлению его причастности к военным преступлениям. Как сообщает «Радио Польша», в 2015 году польские следователи обратились в США с просьбой сравнить подписи жителя США и оригинальные документы за подписью Каракоца.

Польский Национальный институт памяти обратился в люблинский суд с просьбой выдать ордер на арест Каркоца. Если суд выдаст ордер, то Польша будет добиваться его экстрадиции. Причем, как отметил Каркоц, возраст подозреваемого в данном случае не является помехой. Если суд признает его виновным, он может быть отправлен в заключение несмотря на свои преклонные года. В то же время, родные Каракоца отвергают все обвинения в его участии в военных преступлениях.

В 2015 году стало известно, что бывшие германские нацисты получили от США $ 20 млн в качестве компенсации за выполнение требования покинуть страну. Всего в список получателей соцпомощи от властей США вошли около 130 бывших нацистов. При этом в 2014 году президент США Барак Обама подписал закон, запрещающий соцвыплаты бывшим нацистским преступникам.