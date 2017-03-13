﻿ Польша обвинила 98-летнего жителя США в участии в преступлениях нацистов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Польша обвинила 98-летнего жителя США в участии в преступлениях нацистов

14.03.2017 12:18 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Польша обвинила 98-летнего жителя США. в причастности к военным преступлениям в годы Второй Мировой войны. По версии следствия, бывший член украинской дивизии СС «Галичина» участвовал в уничтожении мирного польского населения, сообщает Associated Press.

Прокурор Роберт Яницкий заявил, что собранные за годы расследования документы подтверждают, что в годы войны подозреваемый служил в подразделениях СС и участвовал в совершении военных преступлений. По версии польских следователей, он участвовал в уничтожении польских деревень. «Все собранные доказательства позволяют нам утверждать, что человек, проживающий в США, это Михаил К., который командовал Украинским легионом самообороны, занимавшимся установлением контроля над польскими деревнями в районе Люблина», — заявил он.​

Как утверждает AP, под именем Михаил К. скрывается Михаил Каркоце, уроженец города Луцк, информация о котором была опубликована агентством четыре года назад. Как сообщает The Guardian, он присоединился к немецкой армии в 1941 году, после вторжения в СССР. За боевые заслуги на Восточном фронте его наградили Железным крестом.

По версии AP, Каркоц скрывал свое участие в военных преступлениях после войны. В 1949 году он как мигрант переселился в США, где и живет по настоящий день, в штате Миннесота. Расследование AP было основано на сообщениях свидетелей, которые утверждали, что в 1944 году он участвовал в уничтожении деревень Хланев и Владиславин. 23 июля 1944 года обе деревни были сожжены нацистами в качестве мести за убийство офицера СС. Всего тогда погибли 44 мирных жителя, среди которых были женщины и дети.

После появления в печати информации об установлении личности Каркоца, польские и немецкие следователи начали работу по установлению его причастности к военным преступлениям. Как сообщает «Радио Польша», в 2015 году польские следователи обратились в США с просьбой сравнить подписи жителя США и оригинальные документы за подписью Каракоца.

Польский Национальный институт памяти обратился в люблинский суд с просьбой выдать ордер на арест Каркоца. Если суд выдаст ордер, то Польша будет добиваться его экстрадиции. Причем, как отметил Каркоц, возраст подозреваемого в данном случае не является помехой. Если суд признает его виновным, он может быть отправлен в заключение несмотря на свои преклонные года. В то же время, родные Каракоца отвергают все обвинения в его участии в военных преступлениях.

В 2015 году стало известно, что бывшие германские нацисты получили от США $ 20 млн в качестве компенсации за выполнение требования покинуть страну. Всего в список получателей соцпомощи от властей США вошли около 130 бывших нацистов. При этом в 2014 году президент США Барак Обама подписал закон, запрещающий соцвыплаты бывшим нацистским преступникам.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокурор Роберт Яницкий заявил, что собранные за годы расследования документы подтверждают, что в годы войны подозреваемый служил в подразделениях СС и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
CNN выпустил фильм о Путине "Самый могущественный человек в мире". О чем в нем говорится?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика