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Глава Нацполиции Украины рассказал о новой версии убийства Павла Шеремета
14.03.2017 15:53 — Новости Мира | Tut.by
Глава Нацполиции Украины Сергей Князев рассказал, почему до сих пор не раскрыто убийство белорусского журналиста Павла Шеремета, а также поведал некоторые подробности расследования.
Князев заявил, что убийство журналиста до сих пор не раскрыто, потому что преступление совершили люди, «которые очень тщательно к нему подготовились и максимально уменьшили количество своих ошибок».
На вопрос журналиста
«Да. Они есть на видеозаписях, которые мы собрали в первые три дня после убийства. Все это время мы изучали записи, проверили огромное количество информации.
По словам Князева, полиция среди прочих версий рассматривает и причастность к убийству бойцов Нацгварии. Согласно судебным материалам, полицейские просили доступ к телефонным звонкам, совершенным с места расположения базы полка «Азов».
Глава Нацполиции заявил, что информацию приходится собирать по мельчайшим деталям.
«А ведь есть еще версия убийства не на 100 процентов уголовная — в ней приходится собирать информацию по крупицам».
В феврале этого года глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета прослеживается «
Тем временем украинские коллеги Шеремета не уверены, что правоохранительные органы раскроют преступление, и
Павел Шеремет
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По словам Князева, полиция среди прочих версий рассматривает и причастность к убийству бойцов Нацгварии. Согласно судебным материалам, полицейские просили доступ...
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