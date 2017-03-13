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Глава Нацполиции Украины рассказал о новой версии убийства Павла Шеремета

14.03.2017 15:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава Нацполиции Украины Сергей Князев рассказал, почему до сих пор не раскрыто убийство белорусского журналиста Павла Шеремета, а также поведал некоторые подробности расследования.


Павел Шеремет. Фото: tkb.lv

Князев заявил, что убийство журналиста до сих пор не раскрыто, потому что преступление совершили люди, «которые очень тщательно к нему подготовились и максимально уменьшили количество своих ошибок».

На вопрос журналиста DW, почему же правоохранители не могут найти убийц журналиста, если этих людей засняли видеокамеры, Князев не смог дать внятного ответа.

«Да. Они есть на видеозаписях, которые мы собрали в первые три дня после убийства. Все это время мы изучали записи, проверили огромное количество информации. Результаты показали в феврале. Поверьте, над расследованием этого дела работает огромное количество людей в полиции. Параллельно работает и тесно сотрудничает с нами еще и целый департамент СБУ. Однако весь негатив-то достается нам», — отметит он.

По словам Князева, полиция среди прочих версий рассматривает и причастность к убийству бойцов Нацгварии. Согласно судебным материалам, полицейские просили доступ к телефонным звонкам, совершенным с места расположения базы полка «Азов».

Глава Нацполиции заявил, что информацию приходится собирать по мельчайшим деталям.

«А ведь есть еще версия убийства не на 100 процентов уголовная — в ней приходится собирать информацию по крупицам».

В феврале этого года глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета прослеживается «рука Кремля». Не отметал он и вероятность «белорусского следа».

Тем временем украинские коллеги Шеремета не уверены, что правоохранительные органы раскроют преступление, и проводят собственное расследование его гибели.

Павел Шеремет погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Она взорвалась в 7.45 по местному времени, когда Шеремет находился за рулем. Журналист похоронен на Северном кладбище в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Князева, полиция среди прочих версий рассматривает и причастность к убийству бойцов Нацгварии. Согласно судебным материалам, полицейские просили доступ...

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