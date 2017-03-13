Глава Нацполиции Украины Сергей Князев рассказал, почему до сих пор не раскрыто убийство белорусского журналиста Павла Шеремета, а также поведал некоторые подробности расследования.



Павел Шеремет. Фото: tkb.lv

Князев заявил, что убийство журналиста до сих пор не раскрыто, потому что преступление совершили люди, «которые очень тщательно к нему подготовились и максимально уменьшили количество своих ошибок».

На вопрос журналиста DW , почему же правоохранители не могут найти убийц журналиста, если этих людей засняли видеокамеры, Князев не смог дать внятного ответа.

«Да. Они есть на видеозаписях, которые мы собрали в первые три дня после убийства. Все это время мы изучали записи, проверили огромное количество информации. Результаты показали в феврале . Поверьте, над расследованием этого дела работает огромное количество людей в полиции. Параллельно работает и тесно сотрудничает с нами еще и целый департамент СБУ. Однако весь негатив-то достается нам», — отметит он.

По словам Князева, полиция среди прочих версий рассматривает и причастность к убийству бойцов Нацгварии. Согласно судебным материалам, полицейские просили доступ к телефонным звонкам, совершенным с места расположения базы полка «Азов».

Глава Нацполиции заявил, что информацию приходится собирать по мельчайшим деталям.

«А ведь есть еще версия убийства не на 100 процентов уголовная — в ней приходится собирать информацию по крупицам».

В феврале этого года глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета прослеживается « рука Кремля ». Не отметал он и вероятность «белорусского следа».

Тем временем украинские коллеги Шеремета не уверены, что правоохранительные органы раскроют преступление, и проводят собственное расследование его гибели.

Павел Шеремет погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Она взорвалась в 7.45 по местному времени, когда Шеремет находился за рулем. Журналист похоронен на Северном кладбище в Минске.