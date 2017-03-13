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Кандидату в президенты Франции Фийону предъявлены официальные обвинения в присвоении госсредств
14.03.2017 18:19 — Новости Мира | Tut.by
Кандидату в президенты Франции Франсуа Фийону предъявлены официальные обвинения в присвоении государственных средств по делу о предполагаемом фиктивном трудоустройстве его супруги. Об этом сообщило агентство
«Предъявление обвинений состоялось сегодня утром, слушание было отложено, с тем чтобы оно прошло в спокойных условиях», — цитирует агентство слова адвоката.
Представители французской прокуратуры подтвердили факт выдвижения обвинений в адрес Фийона, передает агентство
Скандал вокруг кандидата в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийона и его супруги Пенелопы разгорелся в конце января после разоблачительных публикаций газеты Le Canard Enchaine. По сведениям издания, Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника в парламентском аппарате своего супруга и получала за это соответствующее жалованье, но при этом «не выполняла никакой конкретной работы». Как утверждает газета, за это время она получила из казны в общей сложности около € 900 тыс.
По информации издания, политик во время работы в Сенате в период с 2005 по 2007 годы зачислил в свой парламентский аппарат собственных детей. В общей сложности им было выплачено вознаграждение в размере € 84 тыс., утверждает Le Canard Enchaine.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. На сегодняшний день Франсуа Фийон в опросах общественного мнения занимает третье место, уступая в борьбе за выход во второй круг главе «Национального фронта» Марин Ле Пен и лидеру внепартийного движения «На марше» Эмманюэлю Макрону.
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Жена Фийона на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника в парламентском аппарате своего супруга и получала за это соответствующее жалованье, но...
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