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"Эрдоган нагнетает ситуацию". Голландский премьер обвинил президента Турции в фальсификации истории
14.03.2017 19:33 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в фальсификации истории. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
«Эрдоган продолжает нагнетать ситуацию», — пожаловался Рютте, назвав обвинения в адрес нидерландских миротворцев в причастности к резне в Сребренице в 1995 году «омерзительной фальсификацией истории».
Возмущение голландского премьера вызвали слова Эрдогана, произнесенные ранее во вторник, 14 марта. Турецкий лидер заявил, что «голландцы прогнили насквозь», и отметил, что у них «есть проблемы с нравственностью, уровнем цивилизованности и манерами». В качестве примера он привел события в Сребренице в 1995 году, когда нидерландские миротворцы не оказали сопротивления сербским войскам, которые заняли город и устроили резню.
Резня в Сребренице произошла в 1995 году. Сербские войска, блокировавшие объявленный «зоной безопасности» город, взяли его и, как считается, уничтожили до восьми тысяч взрослых мужчин из числа боснийских мусульман, отпустив женщин и детей. Нидерландские миротворцы, которые должны были обеспечивать безопасность Сребреницы, отказались вступать в бой. В 2007 году международный трибунал квалифицировал произошедшие массовые убийства как геноцид.
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Турецкий лидер заявил, что "голландцы прогнили насквозь", и отметил, что у них "есть проблемы с нравственностью, уровнем цивилизованности и манерами".
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