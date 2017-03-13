﻿ "Эрдоган нагнетает ситуацию". Голландский премьер обвинил президента Турции в фальсификации истории. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Эрдоган нагнетает ситуацию". Голландский премьер обвинил президента Турции в фальсификации истории

14.03.2017 19:33 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в фальсификации истории. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.


Фото: Reuters

«Эрдоган продолжает нагнетать ситуацию», — пожаловался Рютте, назвав обвинения в адрес нидерландских миротворцев в причастности к резне в Сребренице в 1995 году «омерзительной фальсификацией истории».

Возмущение голландского премьера вызвали слова Эрдогана, произнесенные ранее во вторник, 14 марта. Турецкий лидер заявил, что «голландцы прогнили насквозь», и отметил, что у них «есть проблемы с нравственностью, уровнем цивилизованности и манерами». В качестве примера он привел события в Сребренице в 1995 году, когда нидерландские миротворцы не оказали сопротивления сербским войскам, которые заняли город и устроили резню.

Кризис в отношениях двух стран разразился 11 марта. Нидерланды отказались принять самолет, на борту которого находился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, собиравшийся выступить на митинге турецкой общины в Роттердаме. Также они выслали министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя. Это спровоцировало массовые беспорядки в Роттердаме, на подавление которых был брошен спецназ.

Резня в Сребренице произошла в 1995 году. Сербские войска, блокировавшие объявленный «зоной безопасности» город, взяли его и, как считается, уничтожили до восьми тысяч взрослых мужчин из числа боснийских мусульман, отпустив женщин и детей. Нидерландские миротворцы, которые должны были обеспечивать безопасность Сребреницы, отказались вступать в бой. В 2007 году международный трибунал квалифицировал произошедшие массовые убийства как геноцид.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турецкий лидер заявил, что "голландцы прогнили насквозь", и отметил, что у них "есть проблемы с нравственностью, уровнем цивилизованности и манерами".

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Кандидату в президенты Франции Фийону предъявлены официальные обвинения в присвоении госсредств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика