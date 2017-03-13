Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в фальсификации истории. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.



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«Эрдоган продолжает нагнетать ситуацию», — пожаловался Рютте, назвав обвинения в адрес нидерландских миротворцев в причастности к резне в Сребренице в 1995 году «омерзительной фальсификацией истории».

Возмущение голландского премьера вызвали слова Эрдогана, произнесенные ранее во вторник, 14 марта. Турецкий лидер заявил, что «голландцы прогнили насквозь», и отметил, что у них «есть проблемы с нравственностью, уровнем цивилизованности и манерами». В качестве примера он привел события в Сребренице в 1995 году, когда нидерландские миротворцы не оказали сопротивления сербским войскам, которые заняли город и устроили резню.

Кризис в отношениях двух стран разразился 11 марта. Нидерланды отказались принять самолет, на борту которого находился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, собиравшийся выступить на митинге турецкой общины в Роттердаме. Также они выслали министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя. Это спровоцировало массовые беспорядки в Роттердаме, на подавление которых был брошен спецназ.

Резня в Сребренице произошла в 1995 году. Сербские войска, блокировавшие объявленный «зоной безопасности» город, взяли его и, как считается, уничтожили до восьми тысяч взрослых мужчин из числа боснийских мусульман, отпустив женщин и детей. Нидерландские миротворцы, которые должны были обеспечивать безопасность Сребреницы, отказались вступать в бой. В 2007 году международный трибунал квалифицировал произошедшие массовые убийства как геноцид.