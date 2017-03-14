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Суд ЕС допустил запрет религиозных символов на рабочем месте

14.03.2017 23:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Компании имеют право запрещать демонстрацию религиозных, политических и мировоззренческих символов, если этот запрет общий и применяется без дискриминации, постановил Суд ЕС в Люксембурге.

Работодатель имеет право запретить ношение хиджаба на рабочем месте, если в компании в целом запрещена демонстрация религиозных, политических или мировоззренческих символов, или на это имеются веские основания. Такой вердикт вынес во вторник, 14 марта, Европейский суд в Люксембурге.

Как отметил Суд ЕС, правила, которые устанавливает компания, должны быть общими и применяться без дискриминации отдельных сотрудников. Неравный подход к демонстрации мировоззренческих или религиозных взглядов также допустим в отдельных случаях, если речь идет, например, о правилах гигиены или безопасности на рабочем месте. При этом желания отдельных клиентов, чтобы их обслуживали сотрудницы, не носящие хиджаб, недостаточно для введения такого запрета, постановил суд.

С иском в суд в Люксембурге обратились Замира А. из Бельгии и Асма Б. из Франции, которых уволили из-за отказа не носить хиджаб на рабочем месте. Обе женщины работали с клиентами. В бельгийском случае в компании действовало правило, согласно которому «запрещено ношение видимых символов религиозных, политических или философских убеждений». Асма Б. работала во французской компании-разработчике программного обеспечения. Один из клиентов пожаловался, что она работает в хиджабе. На просьбу руководства не носить хиджаб на рабочем месте Асма ответила отказом и была уволена, после чего подала в суд иск о дискриминации.

 
 
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Работодатель имеет право запретить ношение хиджаба на рабочем месте, если в компании в целом запрещена демонстрация религиозных, политических или...

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