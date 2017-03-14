В центре Киева митинг в поддержку экономической блокады Донбасса перерос в беспорядки. На акцию пришло около 500 человек. Позже около сотни человек начали громить отделение банка, сообщают украинские СМИ.



Фото: Reuters

Сторонники блокады пришли к отделению Альфа-банка на Крещатике, люди стали кидать камни в окна. Вокруг взрывались петарды, активисты ломали бордюр и тротуарную плитку и бросали его в сторону банка. Полиция не предпринимала никаких действий, сообщает Страна.ua . Протестующие сломали вывеску банка.



Фото: Reuters



Фото: Reuters

Кроме того сообщается, что протестующие поднялись до Михайловского собора и начали забрасывать камнями и петардами окна одного из офисов, расположенного напротив здания МИД Украины, передает 112.ua . У стен Михайловского собора выстроились правоохранители.



Фото: Reuters

РБК-Украина со ссылкой на журналиста Максима Кудимець сообщает, что все же дошло до столкновений митингующих с бойцами Национальной гвардии. Сообщается также, что силовики применили слезоточивый газ.



Фото: Reuters

Напомним, что так называемая торговая блокада продолжается на железнодорожных путях и некоторых дорогах Донбасса с 26 января. Блокада привела к дефициту угля в Украине, 17 февраля из-за нее был на месяц введен чрезвычайный режим в энергетике. Накануне были задержаны 43 человека.

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