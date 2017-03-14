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Сильный снегопад обрушился в середине марта на США

14.03.2017 22:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Сильный снегопад обрушился на США в ночь на 14 марта. Больше всего непогода затронула Нью-Йорк. Ухудшение погоды произошло после довольно теплых января и февраля. Температура в ближайшее время ожидается ниже климатической нормы, соответствующей данному времени года. Готовясь к снегопаду, власти закрыли школы, а на восточном побережье США было отменено более пяти тысяч рейсов. Движение общественного транспорта затруднено. На северо-востоке страны объявлено чрезвычайное положение. Из-за снегопада также перенесена встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа.


Нью-Йорк, 14 марта 2017 года. Фото: Reuters

Нью-Йорк, 14 марта 2017 года. Фото: Reuters

Нью-Йорк, 14 марта 2017 года. Фото: Reuters

Белый дом, Вашингтон, 14 марта 2017 года. Фото: Reuters

Снегоуборочная техника чистит взлетно-посадочную полосу в аэропорту Нью-Йорка, США, 14 марта 2017. Фото: Reuters

Самолет American Airlines вылетает во время снежной бури в международном аэропорту О’Хара в Чикаго, штат Иллинойс, США, 13 марта 2017. Фото: Reuters

Капитолий, Вашингтон, 14 марта 2017 года. Фото: Reuters

Нью-Йорк, 14 марта 2017 года. Фото: Reuters

Нью-Йорк, 14 марта 2017 года. Фото: Reuters

Нью-Йорк, 14 марта 2017 года. Фото: Reuters

Пригород Нью-Йорка, 14 марта 2017 года. Фото: Reuters

Пригород Нью-Йорка, 14 марта 2017 года. Фото: Reuters
 
 
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Готовясь к снегопаду, власти закрыли школы, а на восточном побережье США было отменено более пяти тысяч рейсов. Движение общественного транспорта затруднено.

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