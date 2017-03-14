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Сильный снегопад обрушился в середине марта на США
14.03.2017 22:58 — Новости Мира | Tut.by
Сильный снегопад обрушился на США в ночь на 14 марта. Больше всего непогода затронула Нью-Йорк. Ухудшение погоды произошло после довольно теплых января и февраля. Температура в ближайшее время ожидается ниже климатической нормы, соответствующей данному времени года. Готовясь к снегопаду, власти закрыли школы, а на восточном побережье США было отменено более пяти тысяч рейсов. Движение общественного транспорта затруднено. На северо-востоке страны объявлено чрезвычайное положение. Из-за снегопада также перенесена встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа.
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Готовясь к снегопаду, власти закрыли школы, а на восточном побережье США было отменено более пяти тысяч рейсов. Движение общественного транспорта затруднено.
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