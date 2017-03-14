Французская прокуратура во вторник, 14 марта, начала предварительное расследование в отношении независимого кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона. Расследование ведется в связи с подозрительными обстоятельствами выступления политика в Лас-Вегасе 6 января 2016 года. Тогда он занимал пост министра экономики Франции.



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На поездку Макрона в США в начале марта 2017 года обратило внимание издание «Le Canard Enchainé». Выступление в Лас-Вегасе было организовано связанным с министерством экономики агентством Business France, которое, не проведя тендер, наняла для обеспечения мероприятия пиар-агентство Havas. Havas получило за свою работу около 380 тысяч евро.

Впрочем, подозрение следователей вызывают, в первую очередь, действия не Макрона, а агентства Business France. Сам Макрон уже снял с себя ответственность за решение агентства. В Business France признали, что при организации этого мероприятия произошло «отступление от правил».

В настоящее время Макрон вместе с Марин Ле Пен возглавляют предвыборные рейтинги. А в четверг, 16 марта, он в Берлине встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel).

Под подозрением все кандидаты

Между тем в тот же вторник, 14 марта, французская прокуратура начала расследование и в отношении кандидата на пост президента Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона . Он подозревается в растрате государственных средств в связи с фиктивным трудоустройством своей супруги Пенелопы на должность в парламенте. Об этом факте также впервые рассказало издание «Le Canard Enchainé».

Расследование проводится и в отношении Марин Ле Пен: ее подозревают в фиктивном найме сотрудников аппарата партии «Национальный фронт» в качестве помощников депутата Европарламента.

Выборы нового президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая 2017 года.