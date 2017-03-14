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В Саудовской Аравии открыли совет по правам женщин без женщин

15.03.2017 00:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Саудовской Аравии основали совет, защищающий права женщин. При этом на первом его заседании не оказалось ни одной женщины. Об этом сообщает BBC News. Издание опубликовало фотографию: на церемонии о начале работы объединения объявляют 13 мужчин.

«В регионе Эль-Касим мы считаем, [что] женщины — сестры мужчин, и мы считаем своим долгом предоставлять им все новые и новые возможности для работы», — сообщил принц Фейсал бин Мишал, губернатор провинции. Председатель совета — его жена Абир бинт Салман. Женщины в это время находились в соседнем помещении, из которого шла трансляция по видеосвязи.

В Саудовской Аравии действует программа по увеличению числа женщин на рынке труда — сейчас лишь 22 процента из них работают, в то время как в 2030 году планируется трудоустроить треть всех женщин страны.

 
 
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В Саудовской Аравии действует программа по увеличению числа женщин на рынке труда - сейчас лишь 22 процента из них работают, в то время как в 2030 году планируется...

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