Прошлый год, по данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), стал рекордным по количеству авиапроисшествий за последние четверть века.



Фото: Reuters

«Следует констатировать, что 2016 год стал рекордным по количеству авиационных происшествий и по количеству расследований, проведенных МАК за прошедшие 25 лет. Наметившаяся в последние годы тенденция к росту уровня безопасности полетов в коммерческой авиации была прервана», — отмечается в ежегодном отчете комитета, размещенном на его сайте.

За минувший год в сфере гражданской авиации государств-участников межгосударственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, произошло 63 авиационных происшествия, в том числе 28 катастроф, в которых погибли 74 человека. В коммерческой авиации произошло 28 авиационных происшествий, в том числе 11 катастроф, в которых погибло 44 человека, в авиации общего назначения — 35 авиационных происшествий, из них 17 катастроф, в которых погибли 30 человек.

«По предварительной оценке, в прошлом году авиационные происшествия, обусловленные человеческим фактором, составили около 94% от общего числа происшествий», — говорится в докладе МАК.

Основными причинами авиапроисшествий, по данным МАК, стали факторы, связанные с ошибочными и неграмотными действиями экипажа при пилотировании, потерей контроля за пространственным положением при попадании в метеоусловия, не соответствующие правилам визуальных полетов и, как следствие, столкновением с препятствиями при полете на малой высоте, столкновением с землей в управляемом полете, продолжением выполнения полета без учета метеоусловий по маршруту, недостаточной подготовкой пилотов, а также полетом в состоянии алкогольного опьянения.

В итоговом отчете МАК не учитывает данные как минимум двух авиакатастроф — самолета Ил-76 МЧС России в Иркутской области, который разбился при тушении природного пожара (10 погибших), и крушения самолета Ту-154 Минобороны России под Сочи (92 погибших).

Происшествия с тяжелыми транспортными самолетами

В докладе МАК утверждается, что показатель безопасности на тяжелых транспортных самолетах при всех видах перевозок устойчиво ухудшается за последние три года.

«Относительный показатель безопасности полетов на тяжелых транспортных самолетах при всех видах перевозок по авиационным происшествиям за последние три года устойчиво ухудшается, показатель по катастрофам при этом практически не изменился», — отмечается в отчете.

Так, в 2016 году в авиакомпаниях государств-участников межгосударственного соглашения (11 бывших государств СССР) с тяжелыми самолетами, взлетная масса которых больше 10 тонн, произошло пять авиационных происшествий, в том числе одна катастрофа с гибелью семи человек. В 2015 году с тяжелыми самолетами имели место три авиационных происшествия, в том числе одна катастрофа, в которой погибли 35 человек.

В свою очередь в прошлом году отмечался самый высокий за последние пять лет показатель по происшествиям с легкими и сверхлегкими воздушными судами. «В 2016 году произошло 11 авиационных происшествий, в том числе семь катастроф с гибелью 12 человек. В 2015 году в этой категории воздушных судов имели место пять авиационных происшествий, в том числе две катастрофы, в которых погибли восемь человек», — говорится в докладе МАК.

Аварийность на вертолетах

Количество авиационных происшествий и катастроф с вертолетами за последние три года выросло в 1,5 раза. «В 2016 году показатель аварийности на вертолетах по авиационным происшествиям самый высокий за период с 2012 года, по катастрофам — ниже был только показатель 2013 года», — отметили в МАК.

По данным МАК, в прошлом году с вертолетами государств — участников соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства (11 стран СНГ) произошло 12 авиационных происшествий (в 2015 году — 11 происшествий), в том числе 3 катастрофы (в 2015 году — 5 катастроф). Количество погибших за прошлый год снизилось до 25 человек.

По предварительной оценке комитета, в 2016 году 11 из 12 авиационных происшествий с вертолетами связаны с ошибками экипажа при пилотировании, потерей контроля за положением воздушного судна в сложных погодных условиях, а также с недостаточной подготовкой пилотов для выполнения конкретных задач. «Одно авиационное происшествие связано, по предварительной оценке, с отказом или неисправностью техники, 33% авиационных происшествий с вертолетами произошли при выполнении взлета или висения: просадка воздушного судна с последующим столкновением с землей», — отмечается в отчете.

Самой масштабной катастрофой вертолета в прошлом году стало крушение 21 октября Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале, перевозившего сотрудников подрядной организации по маршруту Сузунское месторождение — Новый Уренгой. Он совершил жесткую посадку в 80 км северо-западнее населенного пункта Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. На борту находились 22 человека, 19 из них, в том числе три члена экипажа, погибли.

История МАК

Межгосударственный авиационный комитет — надгосударственный исполнительный орган, отвечающий за безопасность полетов в области гражданской авиации в странах СНГ. Учрежден на основании межправительственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного 30 декабря 1991 года. Членами МАК в настоящее время являются 11 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, РФ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Грузия вышла из соглашения одновременно с прекращением членства в СНГ в 2009 году.