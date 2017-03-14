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От авианалетов, пыток и казней. За время конфликта в Сирии погибли более 800 медиков

15.03.2017 08:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Более 800 медиков стали жертвами вооруженного конфликта в Сирии. Об этом говорится в исследовании британского журнала The Lancet, опубликованном в среду, 15 марта. Причинами их гибели названы авианалеты на госпитали, боевые действия, а также пытки и казни.


Госпиталь в Алеппо после авиаудара. Фото: Reuters

От пыток погиб 101 медработник, еще 61 был казнен. 426 медиков лишились жизни в результате нападений на госпитали, 180 были застрелены, еще 14 по различным другим причинам, уточняют авторы исследования. По их мнению, погибших может быть больше.

Число нападений на госпитали резко выросло

Авианалеты на медицинские учреждения совершают главным образом войска Асада и его союзников, указывает издание. В 2014 году было зафиксировано 86 атак на госпитали, в 2015 — 122, в 2016 — 199.

По его данным, с марта 2011 года по сентябрь 2016 года были убиты 782 медицинских работника, в том числе 247 врачей. С сентября 2016 по настоящее время в стране погибли по меньшей мере еще 32 медика. Таким образом, общее число погибших составляет 814 человек.

С начала конфликта около половины сирийских врачей — 15 тысяч — покинули страну. Сотни тысяч людей в Сирии остаются без доступа к медицинской помощи.

Из 18 млн жителей Сирии от получения гуманитарной помощи извне зависят 13 млн, заявил координатор ООН по гуманитарной помощи в Сирии Кевин Кеннеди. ООН и другие организации при этом не могут доставить ее из-за непрекращающихся боевых действий и блокады некоторых населенных пунктов, добавил он.

Около 4,5 млн человек живут в заблокированных или труднодоступных районах, указал Кевин. Всего из страны с начала конфликта бежали около 5 млн человек.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн назвал ситуацию в Сирии тяжелейшей катастрофой со времен Второй мировой войны.

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В 2016 году число нападений на госпитали в стране выросло почти вдвое.

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