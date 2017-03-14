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Контр-адмирал и семь офицеров ВМС США выдавали служебную информацию в обмен на секс-вечеринки

15.03.2017 09:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Восемь должностных лиц Военно-морских сил США обвинены в коррупции. Согласно данным расследования, офицеры получали от работавшего в Сингапуре бизнесмена Леонарда Гленна Френсиса, выполнявшего оборонные заказы, взятки в виде дорогих подарков, услуг проституток и проживания в фешенебельных отелях, пишет газета The Washington Post со ссылкой на материалы Минюста.

 

Среди тех, кому предъявлены официальные обвинения, — контр-адмирал Брюс Лавлесс, отставной полковник морской пехоты Энрико де Гусман, четыре капитана в отставке. Сам Френсис ранее признал себя виновным в обмане флота на сумму в десятки миллионов долларов.

Обвинения по делу охватывают период с 2006 по 2014 год. В частности, согласно материалам дела, бизнесмен дарил своим флотским «контрагентам» часы, коробки с сигарами, бутылки коньяка. Также он спонсировал секс-вечеринки для офицеров флагмана Седьмого флота Blue Ridge и других военных кораблей.

Например, в 2008 году в Маниле пять офицеров ВМС приняли участие в «неистовой многодневной вечеринке с каруселью проституток» в гостинице «Шангри-Ла». Военные выпили весь имевшийся у отеля запас шампанского «Дом Периньон». Все расходы, превышающие 50 тысяч долларов, Фрэнсис взял на себя.

В обмен должностные лица предоставляли Фрэнсису секретную или внутреннюю информацию, которая позволила его фирме, Glenn Defense Marine Asia, получить в общей сложности десятки миллионов долларов на контрактах с ВМС.

Ряд фигурантов дела уже арестованы. Еще несколько десятков находятся под следствием. Некоторых, помимо этого, уже подвергли дисциплинарным наказаниям в ВМС. Один из офицеров, Роберт Гилбо, в июне прошлого года признал в суде вину в том, что лгал следствию о своих контактах с Фрэнсисом. В следующем месяце ожидается оглашение приговора.

 

 
 
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Ряд фигурантов дела уже арестованы. Еще несколько десятков находятся под следствием.

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