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"Евровидение" отреагировало на претензии Украины к участнице от России

15.03.2017 09:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Исполнительный директор «Евровидения» заявил, что решение об участии в конкурсе Юлии Самойловой должен принять Киев. Ранее советник главы МВД Украины предложил задержать Самойлову из-за ее выступления в Крыму.


Фото: Максим Ли/Первый канал

В вопросе участия российской исполнительницы Юлии Самойловой в «Евровидении» решение должны принимать украинские власти. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы полностью уважаем и понимаем законы Украины, но со стороны Европейского вещательного союза (ЕВС, является организатором конкурса. — прим.редакции) у нас нет никаких возражений к российской делегации, и не видим нарушений с их стороны. Мы хотим, чтобы все страны принимали участие, но это решение украинской власти, и мы будем его уважать», — подчеркнул он.

Кроме того, в ходе брифинга Санд сообщил, что Украина готова к проведению «Евровидения». «Все вопросы, которые возникали в течение [последних] семи-восьми месяцев, были решены, и я горд сообщить, что мы полностью готовы к проведению конкурса в мае», — сказал исполнительный директор.

Об участии Юлии Самойловой в музыкальном конкурсе в Киеве стало известно 12 марта. Певица была выбрана «Первым каналом». С детства исполнительница имеет инвалидность I группы и передвигается в инвалидной коляске.

Во вторник, 14 марта, советник главы МВД Украины Антон Геращенко предложил задержать Самойлову. Свою инициативу он объяснил тем, что в 2015 году россиянка выступала на концерте в Крыму. На полуостров, по информации советника главы МВД, певица въехала со стороны России, чем нарушила украинское законодательство.

 
 
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Исполнительный директор "Евровидения" заявил, что решение об участии в конкурсе Юлии Самойловой должен принять Киев.

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