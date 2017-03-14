Исполнительный директор «Евровидения» заявил, что решение об участии в конкурсе Юлии Самойловой должен принять Киев. Ранее советник главы МВД Украины предложил задержать Самойлову из-за ее выступления в Крыму.



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В вопросе участия российской исполнительницы Юлии Самойловой в «Евровидении» решение должны принимать украинские власти. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд, передает «Интерфакс-Украина» .



«Мы полностью уважаем и понимаем законы Украины, но со стороны Европейского вещательного союза (ЕВС, является организатором конкурса. — прим.редакции) у нас нет никаких возражений к российской делегации, и не видим нарушений с их стороны. Мы хотим, чтобы все страны принимали участие, но это решение украинской власти, и мы будем его уважать», — подчеркнул он.



Кроме того, в ходе брифинга Санд сообщил, что Украина готова к проведению «Евровидения». «Все вопросы, которые возникали в течение [последних] семи-восьми месяцев, были решены, и я горд сообщить, что мы полностью готовы к проведению конкурса в мае», — сказал исполнительный директор.



Об участии Юлии Самойловой в музыкальном конкурсе в Киеве стало известно 12 марта . Певица была выбрана «Первым каналом». С детства исполнительница имеет инвалидность I группы и передвигается в инвалидной коляске.



Во вторник, 14 марта, советник главы МВД Украины Антон Геращенко предложил задержать Самойлову. Свою инициативу он объяснил тем, что в 2015 году россиянка выступала на концерте в Крыму. На полуостров, по информации советника главы МВД, певица въехала со стороны России, чем нарушила украинское законодательство.