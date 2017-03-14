|
Утечка налоговой декларации Трампа вызвала гнев Белого дома
15.03.2017 10:30 — Новости Мира | Tut.by
Ведущая американского телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу во вторник пообещала обнародовать в своей программе налоговую декларацию Дональда Трампа за 2005 год.
Позже в ходе вышедшей в эфир программы были показаны две страницы, являющиеся, по утверждению телеканала, налоговой декларацией Трампа за 2005 год. Журналист Дэвид Кей Джонстон, у которого телекомпания взяла интервью, сказал, что получил документы по почте, от анонимного источника.
Еще до выхода программы в эфир, но после заявления Мэддоу Белый дом сообщил, что Трамп заплатил 38 млн долларов налогов со 150 млн долларов дохода.
Никакие подтверждающие документы опубликованы не были. В Белом доме заявили, что Трамп как бизнесмен был обязан платить не больше налогов, чем требуется законом, и обвинили телекомпанию в том, что публикацией налоговых документов MSNBC нарушила закон.
Трамп ранее отказывался обнародовать свои налоговые декларации. Обычно президенты США и кандидаты в президенты обнародуют эти документы.
В ходе предвыборных дебатов в сентябре прошлого года кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон критиковала Трампа за то, что он «не платит федеральные налоги с доходов». Трамп в ходе предвыборных дебатов подтвердил, что пользовался списанием убытков, что является легальным.
Накануне стало известно, что Трамп
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трамп ранее отказывался обнародовать свои налоговые декларации. Обычно президенты США и кандидаты в президенты обнародуют эти документы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии