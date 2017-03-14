Во Франции завели уголовное дело на кандидата в президенты Франсуа Фийона. Ему вменяют хищение государственных средств и соучастие в их ненадлежащем использовании. До недавнего времени считавшийся лидером президентской гонки, Фийон не собирается снимать свою кандидатуру. Однако эксперты уверены, что этот коррупционный скандал станет последним в политической карьере кандидата.



Пенелоп и Франсуа Фийон. Фото: Reuters

Прокуратура Франции возбудила уголовное дело против кандидата в президенты от оппозиционной партии «Республиканцы» Франсуа Фийона. Ему предъявлены обвинения по делу о растрате государственных средств.

Скандал вокруг предвыборной кампании во Франции разгорелся еще в январе 2017 года. Тогда левоориентированное сатирическое издание Canard Enchaine опубликовало статью, в которой утверждалось, что супруга Фийона Пенелопа на протяжении восьми лет фиктивно работала его помощницей и получала за это зарплату из фонда, предназначенного для оплаты службы парламентариев. Более того, отмечалось, что такие же выплаты получали и дети Фийона, работавшие его помощниками в сенате.

Однако Франсуа Фийон сразу же опроверг эту информацию, заявив, что жена работала с ним всегда, еще с первых выборов 1981 года. Он также пообещал, что снимет свою кандидатуру с выборов, если обвинения коснутся его лично. Тогда же в различных интервью Фийон не раз заявлял, что эти сведения являются клеветой и что ведется настоящая, профессиональная борьба с одной лишь целью — устранить кандидата любым путем, но не демократическим.

Митингующие призвали Фийона и Ле Пен выйти из предвыборной гонки

Стоит отметить, что французским законодательством политическим деятелям не запрещено нанимать на работу своих родственников, если их работа не будет фиктивной.

Несмотря на скандал, партия «Республиканцы» 6 марта единогласно утвердила Фийона кандидатом в президенты. Вместе с тем скандал все же поспособствовал снижению его рейтинга.

По данным агентства IFOP, в настоящий момент 71% французов не хотели бы видеть Фийона кандидатом на пост президента. Хотя стоит отметить, что этот показатель находился на достаточно высоком уровне и в феврале, когда скандал только набирал обороты. Тогда против кандидатуры Фийона высказывались 65% французов.

Но, несмотря на общее снижение уровня поддержки, Фийон продолжал утверждать, что не намерен снимать свою кандидатуру с предвыборной гонки.

На данный момент, по опросам все того же IFOP, лидером президентской гонки является Марин Ле Пен, лидер праворадикального «Национального фронта». В первом туре за нее готовы отдать свои голоса 26% граждан Франции. Следом за ней идет бывший социалист, а ныне представляющий политический центр лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон. От лидера гонки его отделяют 1,5%.

Однако скандалы вокруг республиканца Франсуа Фийона не прекращались на протяжении последних двух месяцев. В марте, по сообщению издания Journal de Dimanche, выяснилось, что Фийон на протяжении долгого времени принимал от «анонимного доброжелателя» дорогостоящие подарки, а именно — костюмы.

Фийон был крайне возмущен очередными обвинениями в его адрес и заявил, что некоторые СМИ относятся к нему предвзято и пытаются сделать его «частное дело» достоянием общественности, «роясь в помойках».

«Это издевательство над демократией»

При этом эксперты считают, что череда коррупционных разбирательств в отношении Фийона лишает его шансов побороться за президентский пост.

По мнению Владимира Брутера, эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, Фийон должен был снять свою кандидатуру уже давно.

«Видимо, есть определенная договоренность, которую он не раскрывает. Идти на выборы, когда 71% граждан не хотят тебя видеть в качестве кандидата и отвергают тебя, — это издевательство над демократией», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Эксперт также сомневается, что кто-то сможет заменить Фийона, так как до выборов осталось всего чуть больше месяца, и провести полноценную предвыборную кампанию за это время невозможно. Тем более что уголовное преследование не значит, что кандидат должен покинуть президентскую гонку.

«Что дальше делать Фийону — неясно, он пока ничего не говорит, но очевидно, что его политическая карьера окончена.

На данный момент основным кандидатом от французской власти можно назвать, безусловно, Макрона», — рассказал Брутер.

Эксперты и ранее говорили, что скандал, разразившийся вокруг четы Фийон, может существенно изменить конфигурацию политических сил в предвыборной борьбе. Буквально пару месяцев назад французские СМИ и обозреватели говорили, что кандидат от «Республиканцев» имеет очень высокие шансы на победу, однако уже несколько недель спустя после публикации в Canard Enchaine стали аккуратно прогнозировать победу других кандидатов.

Еще неделю назад завсектором стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН Сергей Уткин говорил «Газете.Ru», что «минимизировать негативный эффект будет непросто», а сама скандальная ситуация существенно помогает «другим ключевым кандидатам».

«Если в момент победы Фийона на праймериз многие решили, что победа на выборах будет практически гарантирована, то теперь оценки меняются. За остающееся до выборов время такие скачки в оценках могут произойти еще несколько раз», — говорил Уткин.

При этом таким же обвинениям подвергается и Марин Ле Пен, также представляющая правый политический спектр. Эксперты подчеркивают, что для французского избирателя коррупционные скандалы имеют очень важное значение, поэтому высокие шансы, по оценкам политологов, имеет Макрон, который уже не ассоциируется с левыми силами, а также еще не запятнал себя скандалами.