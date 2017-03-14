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Украина приостанавливает транспортное сообщение с Донбассом

15.03.2017 13:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение временно приостановить все транспортное сообщение с не подконтрольными Киеву территориями Донбасса. Об этом на заседании в администрации президента сообщил глава СНБО Александр Турчинов.

«Учитывая захват украинских предприятий и обострение ситуации безопасности в зоне АТО, СНБО принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения», — сказал он.

По словам Турчинова, запрет будет действовать «до реализации пунктов 1 и 2 (прекращение огня и отвод вооружений) комплекса мер по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий».

Исключение, по словам Турчинова, будет сделано только для гуманитарных грузов.

Также министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию столкновения железнодорожными и автомобильными путями.

Ранее, выступая на заседании, президент Петр Порошенко предложил временно прекратить все транспортное сообщение с Донбассом.

Блокада железнодорожных путей началась в Украине 26 января, ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами боевых действии на востоке страны. Блокада привела к дефициту угля в Украине, 17 февраля из-за нее был на месяц введен чрезвычайный режим в энергетике.

В ответ на блокаду в самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили, что вводят внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции.

 
 
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Исключение, по словам Турчинова, будет сделано только для гуманитарных грузов.

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