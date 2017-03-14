Смертник совершил взрыв во дворце правосудия в Дамаске, сообщает сирийское государственное телевидение. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 25 человек.

Как рассказал представитель прокуратуры, смертник хотел пройти в здание, его остановила полиция, но он все равно сумел вбежать внутрь. В это время в здании было много людей.

Дворец правосудия — здание суда в центре Дамаска рядом со Старым городом.

Корреспондент Франс пресс сообщил, что район, находящийся рядом с местом взрыва, перекрыт, там много пожарных машин и машин скорой помощи.

Один из юристов суда сообщил Франс пресс, что многие люди спрятались в библиотеке, расположенной на верхних этажах здания. По его словам, на месте взрыва было много крови.

Взрыв произошел в шестую годовщину начала массовых выступлений против президента страны Башара Асада.

Это второе крупное нападение в столице Сирии за последние пять дней. В субботу несколько шиитских паломников погибли в результате двойного взрыва.