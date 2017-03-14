﻿ Во дворце правосудия в Дамаске произошел взрыв: десятки погибших. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Во дворце правосудия в Дамаске произошел взрыв: десятки погибших

15.03.2017 16:11 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Смертник совершил взрыв во дворце правосудия в Дамаске, сообщает сирийское государственное телевидение. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 25 человек.

Как рассказал представитель прокуратуры, смертник хотел пройти в здание, его остановила полиция, но он все равно сумел вбежать внутрь. В это время в здании было много людей.

Дворец правосудия — здание суда в центре Дамаска рядом со Старым городом.

Корреспондент Франс пресс сообщил, что район, находящийся рядом с местом взрыва, перекрыт, там много пожарных машин и машин скорой помощи.

Один из юристов суда сообщил Франс пресс, что многие люди спрятались в библиотеке, расположенной на верхних этажах здания. По его словам, на месте взрыва было много крови.

Взрыв произошел в шестую годовщину начала массовых выступлений против президента страны Башара Асада.

Это второе крупное нападение в столице Сирии за последние пять дней. В субботу несколько шиитских паломников погибли в результате двойного взрыва.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взрыв произошел в шестую годовщину начала массовых выступлений против президента страны Башара Асада.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Встать, Амаль идет. Как супруга Джорджа Клуни борется с "Исламским государством"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика