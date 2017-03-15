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В ООН сообщили о количестве погибших на Донбассе за время конфликта

15.03.2017 23:38 — Новости Мира | Tut.by  
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В ходе военных действий на востоке Украины пострадали более 33 тысяч человек, сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине.

По данным ООН, в ходе конфликта на востоке Украины погибли не менее 9,94 тысячи человек. Еще 23,5 тысячи человек получили ранения в ходе военных действий между сепаратистами и украинскими военными, говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, представленном в Киеве в среду, 15 марта.

При этом число погибших среди гражданского населения превышает две тысячи человек, раненых — от семи до девяти тысяч, сообщила глава миссии Фиона Фрейзер. Остальные погибшие и раненые — на счету украинских вооруженных сил и сепаратистов. По словам Фрейзер, исследование проводилось с 16 ноября 2016 года по 15 февраля 2017 года.

 
 
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По данным ООН, в ходе конфликта на востоке Украины погибли не менее 9,94 тысячи человек.

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