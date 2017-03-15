Правопопулистская Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом может получить 19 из 150 депутатских мандатов.



Марк Рютте. Фото: Reuters

На парламентских выборах в Нидерландах лидирует праволиберальная Народная партия за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте. Об этом вечером в среду, 15 марта, сообщил голландский телеканал NOS со ссылкой на экзитполы.

Согласно этим данным, партия Рютте будет представлена 31 депутатом в парламенте страны. Правопопулистская Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом может получить 19 из 150 депутатских мандатов. Кроме правых популистов, примерно по 19 депутатских мандатов могут получить леволиберальная партия «Демократы-66» и партия «Христианско-демократический призыв».

Марк Рютте, по всей видимости, не сможет снова сформировать коалицию с социал-демократической Партией труда, которая получила значительно меньше голосов, чем на прошлых выборах. Теперь она будет иметь только 9 вмест в парламенте вместо прежних 38. Для формирования правящей коалиции нынешнему премьеру необходимо заручиться поддержкой 76 из 150 депутатов.

Уровень участия в голосовании составил примерно 81 процент.

Первые официальные результаты выборов ожидаются к полуночи по местному времени (2 часа ночи по минскому времени).