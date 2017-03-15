﻿ Экзитполы: На выборах в Нидерландах лидирует партия премьера Рютте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Экзитполы: На выборах в Нидерландах лидирует партия премьера Рютте

16.03.2017 01:12 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Правопопулистская Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом может получить 19 из 150 депутатских мандатов.


Марк Рютте. Фото: Reuters

На парламентских выборах в Нидерландах лидирует праволиберальная Народная партия за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте. Об этом вечером в среду, 15 марта, сообщил голландский телеканал NOS со ссылкой на экзитполы.

Согласно этим данным, партия Рютте будет представлена 31 депутатом в парламенте страны. Правопопулистская Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом может получить 19 из 150 депутатских мандатов. Кроме правых популистов, примерно по 19 депутатских мандатов могут получить леволиберальная партия «Демократы-66» и партия «Христианско-демократический призыв».

Марк Рютте, по всей видимости, не сможет снова сформировать коалицию с социал-демократической Партией труда, которая получила значительно меньше голосов, чем на прошлых выборах. Теперь она будет иметь только 9 вмест в парламенте вместо прежних 38. Для формирования правящей коалиции нынешнему премьеру необходимо заручиться поддержкой 76 из 150 депутатов.

Уровень участия в голосовании составил примерно 81 процент.

Первые официальные результаты выборов ожидаются к полуночи по местному времени (2 часа ночи по минскому времени).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уровень участия в голосовании составил примерно 81 процент.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В ООН сообщили о количестве погибших на Донбассе за время конфликта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика