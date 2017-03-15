|
Порошенко потребует введения санкций за поставки продукции из Донбасса в Россию
16.03.2017 07:43 — Новости Мира | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко намерен потребовать введения санкций в отношении российских компаний, которые будут закупать продукцию национализированных самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) предприятий. Об этом он сообщил в своем микроблоге в
«Если продукция украденных предприятий начнет поставляться в Россию, мы будем требовать введения санкций в отношении этих предприятий России», — подчеркнул украинский лидер.
Порошенко также пообещал, что кабмин подсчитает убытки страны от торговой блокады Донбасса.
Ранее 15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по инициативе Порошенко
В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко заявил, что торгово-экономические отношения Донбасса и Украины не будут восстановлены до выполнения Киевом политической части минских соглашений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Если продукция украденных предприятий начнет поставляться в Россию, мы будем требовать введения санкций в отношении этих предприятий России", - подчеркнул...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии