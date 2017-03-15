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Порошенко потребует введения санкций за поставки продукции из Донбасса в Россию

16.03.2017 07:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Украины Петр Порошенко намерен потребовать введения санкций в отношении российских компаний, которые будут закупать продукцию национализированных самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) предприятий. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter в среду, 15 марта.

«Если продукция украденных предприятий начнет поставляться в Россию, мы будем требовать введения санкций в отношении этих предприятий России», — подчеркнул украинский лидер.

Порошенко также пообещал, что кабмин подсчитает убытки страны от торговой блокады Донбасса.

Ранее 15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по инициативе Порошенко утвердил полное прекращение транспортного сообщения с ДНР и ЛНР до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях. Как уточнил министр внутренних дел страны Арсен Аваков, перекрытие железнодорожных и автомобильных торговых путей не затронет гуманитарные грузы, а также личный автотранспорт.

В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко заявил, что торгово-экономические отношения Донбасса и Украины не будут восстановлены до выполнения Киевом политической части минских соглашений.

 
 
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"Если продукция украденных предприятий начнет поставляться в Россию, мы будем требовать введения санкций в отношении этих предприятий России", - подчеркнул...

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