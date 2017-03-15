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Суд на Гавайях против. Новый миграционный указ Трампа снова заблокировали

16.03.2017 08:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Федеральный суд в американском городе Гонолулу (штат Гавайи) в среду, 15 марта, наложил временный запрет на исполнение нового миграционного указа Дональда Трампа в масштабах всей страны. Постановление президента США, ужесточающее иммиграционный режим для граждан ряда мусульманских стран, должно было вступить в силу 16 марта.


Фото: Reuters

Трамп подписал этот документ после того, как его предыдущий аналогичный указ был заблокирован федеральным судом в Сиэтле (штат Вашингтон). Новая версия документа предполагала запрет на въезд в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней граждан шести государств — Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Указ предусматривал также приостановку приема беженцев в США в течение 120 дней.

В сравнении с предыдущим постановлением Трампа, из черного списка стран был исключен Ирак. Кроме того, действие нового указа не должно было распространяться на тех, у кого уже имеются въездные документы в США, в частности визы, а также вид на жительство в Соединенных Штатах.

Дональд Трамп расценил решение суда на Гавайях как «беспрецедентное превышение судебных полномочий» и заявил, что в оспаривании блокировки миграционного указа он готов пойти «настолько далеко, насколько это потребуется», вплоть до Верховного суда США.

Ранее Генеральный прокурор штата Вашингтон также заявил, что обратится в федеральный суд с просьбой распространить решение о приостановке действия первого миграционного указа президента США Дональда Трампа на новую версию постановления.

 
 
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Федеральный суд в Гонолулу временно запретил исполнение второго миграционного указа Дональда Трампа. Первое аналогичное постановление тоже было блокировано...

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