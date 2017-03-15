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Протестующие против пенсионной реформы захватили минфин Бразилии

16.03.2017 08:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях протеста против пенсионной реформы в городах Бразилии. В столице страны протестующие захватили здание министерства финансов.


Фото: Reuters

Сотни человек несколько часов находились в здании минфина. В Сан-Паулу недовольные пенсионными планами властей перекрыли дорожное движение.

Правительство страны планирует повысить пенсионный возраст до 65 лет и сократить льготы некоторым категориям граждан. Это решение вызвало недовольство среди граждан, поскольку многие из них сейчас могут рассчитывать на пенсию с 54 лет.

Президент Мишел Темер заявил, что внесение изменений в пенсионное законодательство необходим для стабилизации финансовой системы страны и предотвращения коллапса самой пенсионной системы. «Никто не будет лишен прав», — заявил глава государства, пообещав, что права нынешних и будущих пенсионеров не будут нарушены. Однако протестующие не согласились с его аргументами.


Фото: Reuters

По мнению президента Бразилии, отказ от пенсионной реформы стал причиной кризиса в Испании, Португалии и Греции.

Представители оппозиции, в свою очередь, утверждают, что власти наказывают таким образом простых бразильцев, которые и без того оказались в тяжелой ситуации, а 13 млн из них — что составляет 12,6% трудоспособного населения — не могут найти работу.

Сейчас Бразилия переживает одну из серьезнейших, по мнению аналитиков, рецессий за последние 100 лет.

 
 
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Правительство страны планирует повысить пенсионный возраст до 65 лет и сократить льготы некоторым категориям граждан. Это решение вызвало недовольство среди...

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