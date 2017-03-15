Нидерланды нарушили права женщин, не пустив в генконсульство министра по делам семьи и социальной политике Турции Фатму Бетуль Сайян Кайя. Об этом заявила сама министр, передает агентство Anadolu .



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«Игнорируя основные ценности демократии, Нидерланды не пустили женщину-министра в генконсульство своей же страны в Роттердаме. Были грубо нарушены права на свободу слова, собрания и передвижения. Такое поведение в 2017 году говорит о том, что у нас есть серьезные проблемы по вопросу обеспечения прав и свобод женщин даже в центре Европы», — заявила Кайя. Она также добавила, что Нидерланды таким образом нарушили Венскую конвенцию

Голландские 11 марта не пустили в генконсульство Турции в Роттердаме Фатму Бетюль Сайян Кайя, которая направлялась на митинг в поддержку референдума о расширении полномочий президента страны Эрдогана. Ее автомобиль остановили в 30 м от здания и отказались пропустить дальше. Позже власти Нидерландов решили выдворить Фатму Бетюль Сайян Кайя из страны в сопровождении полиции, признав «нежелательным иностранцем».

Ситуация с Кайя произошла после того, как голландские власти отказали во въезде главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, который тоже направлялся на митинг. Мэр Роттердама объяснил это решение «соображениями безопасности».

В ответ на это Турция пригрозила Нидерландам «ответными мерами». Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал голландцев «фашистами и наследниками нацистов». Позже он сообщил, что Турция собирается обратиться по поводу сложившейся ситуации в ЕСПЧ.

Турция 13 марта приостановила дипломатические отношения с Нидерландами на высоком уровне. По словам вице-премьера Нумана Куртулмуша, голландским дипломатам и послам запрещается посещать территорию Турции.