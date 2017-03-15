﻿ Новый постпред США в ООН: "Мы не можем доверять России". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Новый постпред США в ООН: "Мы не можем доверять России"

16.03.2017 10:12 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В своем первом интервью постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли, назначенная администрацией Дональда Трампа, призвала не относиться легкомысленно к угрозам, исходящим от России.


Фото: Reuters

«Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России», — сказала она в интервью телеканалу Эн-би-си. Таким образом, она заняла гораздо более жесткую позицию, чем президент Трамп. Тот неоднократно говорил, что его администрация сможет лучше поладить с Москвой, чем это получилось у его предшественника Барака Обамы.

Постпред США в ООН говорила о России, отвечая на вопрос ведущего о новых обвинениях в хакерских атаках, прозвучавших накануне в адрес российских спецслужб.

Министерство юстиции США предъявило обвинения по делу о взломе аккаунтов пользователей Yahoo группе хакеров, в числе которых оказалось двое сотрудников ФСБ России — Дмитрий Докучаев и Игорь Сущин. Обвинения предъявлены также двум предположительно работавшим на них хакерам Алексею Белану и Кариму Баратову.

Докучаев — один из обвиняемых по делу о госизмене в пользу США, расследуемом в России. С декабря прошлого года он содержится под арестом. Вместе с ним по этому делу в декабре были арестованы его начальник — глава отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, а также топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Осенью компания Yahoo сообщила о крупнейшей утечке личных данных 500 млн пользователей, произошедшей в 2014 году. Украденные данные включали личную информацию, в том числе имена пользователей и их электронную переписку, даты рождения, телефонные номера и зашифрованные пароли, а также «незашифрованные секретные вопросы и ответы на них», которые использовались для дополнительной верификации доступа.

В начале февраля Хейли завила, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине, а Россия не добьется выполнения минских соглашений.

Хейли была утверждена постоянным представителем США при ООН в январе. За нее проголосовали 99 сенаторов, четверо высказались против.

44-летняя Хейли родилась в семье индийских иммигрантов-сикхов, она член Республиканской партии и самый молодой губернатор штата в США. В ходе предвыборной кампании Трампа Хейли признавалась, что не является его поклонником. Во время республиканских праймериз она сначала поддерживала сенатора Марко Рубио, а затем сенатора Теда Круза.

Демократы во время кампании упрекали Трампа в симпатиях к России. Сам он после избрания уже с меньшей уверенностью заявлял, что ему удастся найти общий язык с российским президентом Владимиром Путиным. Дата их первой встречи до сих пор не определена.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России", - сказала она в интервью телеканалу Эн-би-си.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Турция сообщила ООН о нарушении прав женщин в Нидерландах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика