Решение Киева о блокаде Донбасса противоречит ранее проводимой политике украинского правительства, заявил глава представительства Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли.

«Решение о блокаде Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС, но для формулирования окончательной позиции в Евросоюзе ожидают объяснений от Украины», — сказал он.

По словам представителя ЕС, решение Совета нацбезопасности и обороны Украины по блокаде Донбасса «удивило». «Однако для формулирования окончательной позиции мы должны получить объяснения от украинской власти по многим вопросам», — добавил он.

Мингарелли сообщил также, что после предоставления запрошенной у украинской стороны информации ЕС «представит свою позицию в течение нескольких часов».

Напомним, 15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по инициативе Порошенко утвердил полное прекращение транспортного сообщения с ДНР и ЛНР до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях. Как уточнил министр внутренних дел страны Арсен Аваков, перекрытие железнодорожных и автомобильных торговых путей не затронет гуманитарные грузы, а также личный автотранспорт.