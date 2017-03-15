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Порошенко одобрил санкции против пяти российских банков

16.03.2017 14:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Украинский президент Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.


Фото: сайт администрации президента Украины

Санкции введены во исполнение принятого накануне решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ограничения введены на год в отношении Сбербанка, VS Bank, Проминвестбанка, ВТБ и БМ Банка.

Санкции предполагают, в частности, запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих пяти банков.

В то же время ограничения, по данным Нацбанка Украины, не запрещают проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах.

Указом президент поручил «министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер в соответствующих юридических лиц».

 
 
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Ограничения введены на год в отношении Сбербанка, VS Bank, Проминвестбанка, ВТБ и БМ Банка.

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