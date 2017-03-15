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Елизавета II одобрила закон о запуске Brexit
16.03.2017 14:17 — Новости Мира | Tut.by
Королева Елизавета II одобрила закон о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС, передает
Таким образом закон о Brexit вступил в силу.
Ранее парламент Великобритании наделил премьер-министра страны Терезу Мэй полномочиями запустить процедуру по выходу страны из состава Европейского союза, приняв соответствующий законопроект.
Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании
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Таким образом закон о Brexit вступил в силу.
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