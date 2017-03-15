Королева Елизавета II одобрила закон о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС, передает Reuters .



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Таким образом закон о Brexit вступил в силу.

Ранее парламент Великобритании наделил премьер-министра страны Терезу Мэй полномочиями запустить процедуру по выходу страны из состава Европейского союза, приняв соответствующий законопроект.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум , по итогам которого подданные большинством голосов приняли решение о выходе из Евросоюза. Конкретные условия выхода не определены, они будут установлены на переговорах между Лондоном и странами ЕС, которые начнутся после официального заявления о выходе из Евросоюза и продлятся не более двух лет.