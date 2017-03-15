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В офисе МВФ во Франции взорвался конверт. Олланд заявил о теракте

16.03.2017 15:51 — Новости Мира | Tut.by  
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16 марта около полудня во французском офисе Международного валютного фонда в Париже произошел взрыв. Причиной послужил конверт, доставленный в офис. Пострадала работница организации, сообщают французские СМИ.


Фото: Reuters

Работница офиса вскрыла пришедший по почте конверт, когда произошел взрыв. Женщина получила ожоги рук и лица. Из здания было эвакуировано около 150 человек.

По словам префекта полиции Парижа Мишеля Кадо, в конверте было самодельное пиротехническое устройство. Он отметил, что травмы сотрудницы, открывшей конверт, несерьезные. На месте работают эксперты.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее терактом и пообещал найти и наказать виновных.

«Мы вновь имеем дело с терактом — другого слова не найти, когда речь идет о пакете со взрывчаткой», — сказал президент.

Накануне пакет со взрывчаткой доставили в Министерство финансов Германии. Посылка была адресована главе ведомства Вольфгангу Шойбле. Пакет прибыл из Афин, отправителем значился греческий депутат Спиридон-Адонис Георгиадис, который отрицает причастность к посылке. Из здания Минфина ФРГ также эвакуировали людей, однако все закончилось благополучно.

 
 
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16 марта около полудня во французском офисе Международного валютного фонда в Париже произошел взрыв. Причиной послужил конверт, доставленный в офис. Пострадала...

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