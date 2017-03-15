Все больше детей беженцев, вынужденных жить во временных лагерях в Греции, начинают страдать от психических заболеваний, наносят себе увечья и пытаются свести счеты с жизнью. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на доклад правозащитной организации Save the Children .



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По данным исследователей этой структуры, более пяти тысяч несовершеннолетних живут во временных лагерях «в ужасающих условиях». Они все чаще убивают себя — нередко записывая процесс на камеру — а также развивают пристрастие к алкоголю и наркотикам. Оставшиеся без родителей дети сбиваются в группы и спят посменно, чтобы обезопасить себя, а тех, кто живет со взрослыми, боятся отпускать из-под надзора.

«Многие дети спаслись от войны и распрей, и в итоге оказались в лагерях, которые они называют „адом“, и в которых они чувствуют себя словно животные, а не люди», — сказал Андреас Ринг, представитель гуманитарной программы Save the Children.

В 2015 году наплыв беженцев с Ближнего Востока вызвал кризис в Евросоюзе. После того как в результате соглашения с Турцией был перекрыт так называемый Балканский маршрут через страны юго-восточной Европы, основной поток мигрантов двинулся через Ливию. В основном это жители западноафриканских стран, пытающиеся добраться до Италии.

В марте 2017 года Анкара решила пересмотреть эти соглашения.