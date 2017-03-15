Школьники начали выстраиваться с цветами, крымскими и российскими флажками вдоль главных улиц Симферополя с полдевятого утра. Через час мимо них пройдет глава Крыма Сергей Аксенов вместе с лидерами ДНР и ЛНР и праздничным парадом. «У нас в судьбе и в сердце неделимы — Крым и Россия, Россия и Крым», — раскатисто поет кто-то с голосом, похожим на Льва Лещенко, из динамиков на деревьях и столбах. Сегодня на полуострове отмечают третью годовщину референдума об уходе из Украины.





Сам Симферополь к празднику сильно не изменился, только перекрыли несколько улиц в центре. Шествие стартует у памятника Народному ополчению, тут руководство Крыма и гости из стремящихся в Россию непризнанных республик Донбасса должны возложить цветы.

Зайти на место сбора с бейджем «пресса» нетрудно. По пути всего три раза заглядывают в рюкзак, тщательно не досматривают. Пока ждем Аксенова у здания крымского правительства, в толпе появляются лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Журналисты обступают их.





— Чувствую, что окунулся в прошлое, — говорит Захарченко. — Те же эмоции, которые мы ощущали, когда узнали, что Крым — это Россия. Уверен, что такое ждет и нас.





Его коллега из ЛНР Плотницкий называет сегодняшний день «годовщиной побега из бандеровского концлагеря». На наш вопрос, почему в Донбассе не получилось повторить опыт Крыма, глава ЛНР заявил:

— Должно быть политическое решение президента России. Рано или поздно оно будет, но наш народ к этому готов. То, что делает президент, он всегда делает вовремя. Мы готовы ждать. Наш мир — русский мир.





Пришел Сергей Аксенов и вместе со своим правительством возложили цветы к первому памятнику и пошли колонной по городу. Их встречали дети с флажками, казаки, ветераны событий 2014 года, активисты русских общин. Некоторые благодарили Аксенова, многие поздравляли его с праздником, но большинство просто смотрели.

Спрашиваем у женщины, несущей большой триколор, как ей живется в России:

— Спокойнее стало.

— А в Украине неспокойно было?

— Давайте не будем эти вопросы задавать.

У здания госсовета начинается митинг. Сначала короткий фильм о событиях «Крымской весны» 2014 года, затем театральное представление «Русь Великая. От Владимира до Владимира». Первый — средневековый князь, крестивший Русь, тогда еще Киевскую. Второй — Путин.





Сначала танцуют девушки в белом, они — символ спокойного Крыма. Затем на сцену заползают парни в черном, похожие на японских ниндзя — это, очевидно, символ победившей украинской революции. Музыка становится драматичной. Но «черных человечков» прогоняют девушки в белых, синих и красных платьях. Россия пришла.

— Для меня эти три года прошли как один день, — говорит Сергей Аксенов со сцены. — Они были самыми счастливыми в нашей жизни. Мы вернулись на нашу родину.





Он поблагодарил за помощь казаков, ополченцев, простых крымчан, Путина и друзей с Донбасса, которые сегодня «на острие борьбы за русский мир».

— Наши ценности будут оставаться в веках для наших детей и внуков. Мы любили свой Крым, свою Россию и знали, что не можем отступить и не можем допустить сюда бендеровцев и националистов.

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Пока выступает остальное руководство полуострова, внимание привлекают белорусские флаги в толпе. Их держат две женщины, они представляют крымских белорусов из движения «Радзіма». Они рады увидеть земляков.





— Меня зовут Ольга, Вольга — калі па-беларуску.

— Вельмі прыемна пазнаёміцца, — говорю и понимаю, что люди вокруг оборачиваются на нерусскую речь.

— Я родом из Калинковичей, коренная белоруска, а душа у меня российская. Когда был крымский референдум, мы все очень хорошо приняли, что входим в состав России. Мы белорусы, правда, и при Украине себя чувствовали нормально. А при России еще более свободно почувствовали.

— А в чем это проявилось?

— Трудно сказать…

— В патриотизме, — подсказывает подруга Ольги.

— Не всегда с Россией получалось при Украине.

А сейчас перестало получаться и с официальным Минском, рассказала Ольга. По ее словам, контактов с белорусскими властями у ее организации нет из-за того, что Беларусь «не признала Крым».

— Мы считаем, что это политика Путина и Лукашенко — воздержаться с официальным признанием. Плохо, что у вас в Минске молодежь буянит (речь, судя по всему, о последних митингах. — TUT.BY) Но это не местные, я однажды на 10-летие Чернобыля приехала, там молодчики с Западной Украины приехали и устраивали. Сейчас же тоже они там.





— Считаете, Беларуси стоило бы признать Крым частью России?

— Конечно. Мы себя никогда не считали украинцами. Мы же с Россией вместе. Мы сейчас, когда с демонстрациями идем — [на плакатах пишем] «Крым. Россия. Беларусь». А при Украине писали «Крым. Украина. Беларусь» (смеется). Мы же патриоты.

В это время микрофон на сцене взял глава ДНР Захарченко. Он сказал собравшимся крымчанам, что 16 марта — не только их праздник.

— Вы пошли вперед, мы смотрели на вас и пошли следом. Это общий праздник нашей родины — России. Поздравляю вас с победой! Слава Крыму! Слава России!

Игорь Плотницкий в своей речи назвал годы, которые Крым провел в Украине, «полярной темной ночью неонацизма и бандеровщины». Он поблагодарил «крымских казаков и ополченцев» за помощь ЛНР в первые месяцы войны с Украиной и позвал их в Луганск за наградами.





Митинг перешел в концерт, люди начали расходиться. Но не эта женщина с портретом Владимира Путина.

— Этот портрет исторический для нашей семьи. 18 марта три года тому назад еще не было нигде портретов Путина, а у меня был. Я из Питера привезла. И мы быстро с мужем соорудили коробку из-под обуви, видите, кнопками приделали его. Меня все фотографировали, спрашивали, где я взяла такой портрет. Я счастлива, это реликвия нашей семьи. Мы так счастливы, что в России — до сих пор эйфория в душе.

Спрашиваем, чем стало лучше. Женщина отвечает коротко: «Всем».

— Живем лучше, у нас все хорошо, нет бендеровцев, националистов. Живем дружно, все праздники отмечаем вместе — и татарские, и греческие, и еврейские. Мы любим друг друга, любим Путина и любим наше правительство.

Офицер запаса Олег Иванович вступил в крымскую самооборону в первые дни волнений на полуострове, затем командовал взводом «народного ополчения». Он носит военную форму и охотно дает интервью.





— Я сам русский человек, родился в Воронежской области, жил в Крыму. Крым всегда был русским. Да, нас передали в 54-м году, Хрущев как мешок картошки Украине подарил. И мы все много лет ждали этого и боролись, чтобы перейти в состав России.

Больше всего собеседник запомнил 26 февраля 2014 года — столкновения с «оголтелыми нацистами из «Правого сектора» и экстремистской организации «Меджлис».

— А 27 февраля я уже увидел над зданием Верховного совета российский флаг. Сразу гордость почувствовал, что родина нас забирает обратно. Если бы не Россия, здесь бы был второй Донбасс. Слава богу, что все так получилось.





Мы выходим за ограждения митинга и снова попадаем в Симферополь без особых признаков праздника. Один прохожий поздравил кого-то по телефону с годовщиной. Сегодня власти не объявляли и выходной, он будет 20 марта, в понедельник. Это перенос с субботы 18 марта — годовщины подписания Владимиром Путиным указа о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.

Доходим до крымской прокуратуры, которую до недавнего времени возглавляла известная Наталья Поклонская. Перед отъездом в Госдуму, куда ее выбрали депутатом, Поклонская открыла тут часовню и бюст императора Николая II на деньги сотрудников прокуратуры. Недавно, она всколыхнула российские СМИ заявлением о том, что бюст замироточил.





Русская православная церковь тогда отказалась от комментариев. Мы следов мироточения на бюсте тоже не заметили, но в часовне встретили ее послушника Алексея. Он называет себя «героем ополчения», имея в виду свое участие в событиях трехлетней давности.

— Я тогда, в 2014-м вышел на митинг с Казанской иконой Божией Матери. И она защитила Крым от несчастья. Мы тогда стали с иконой перед татарами на колени. Они после этого не смогли и три метра пройти, остановились.





Праздник он сегодняшний отмечает, говорит, что накануне этого дня мироточил не только бюст, но и иконы в часовне. Даже показывал следы жидкости на одной из них. Из-под одежды у Алексея виднелась тельняшка. Мы с божьей помощью пошли дальше. Впереди годовщина присоединения Крыма и мы намерены встретить ее в городе-герое Севастополе.





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