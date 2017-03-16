Комитет по разведке сената США не обнаружил свидетельств прослушки офиса Дональда Трампа. Об этом, как сообщает ABC News , говорится в совместном заявлении руководителей комитета.



Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: Reuters

Заявление комитета связано с информацией о вероятной прослушке офиса Дональда Трампа в принадлежащем ему небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. В тексте заявления, опубликованном ABC News, отмечается, что «на основании доступной информации, не обнаружено никаких свидетельств того, что Trump Tower была объектом прослушки со стороны какого либо государственного органа до или после дня выборов 2016 года».

Один из членов комитета, демократ Адам Шифф, также отметил, что его «глубоко заботит тот факт, что президент мог озвучить подобные обвинения без серьезного обоснования».

Ранее 16 марта Дональд Трамп заявил, что источником информации для обвинений предыдущей администрации в прослушке его офиса стала публикация в газете The New York Times. При этом президент США отметил, что перед тем, как выдвинуть обвинения, он не проверил эти данные в спецслужбах.

Дональд Трамп заявил , что администрация Барака Обамы прослушивала телефоны в его штаб-квартире в Trump Tower, 4 марта. По его словам, прослушка проводилась в период президентской кампании, в октябре 2016 года. Официальный представитель Обамы, в свою очередь, опроверг подобные обвинения.

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