Более 40 человек ранены в ходе авиаудара по мечети в сирийской деревне Аль-Джина в сирийской провинции Алеппо.

О новых жертвах среди местных жителей сообщили правозащитники из Центра по мониторингу нарушений прав человека в Сирии, а также волонтерская спасательная организация «Белые каски».

«В ходе рейда неопознанные самолеты нанесли удар по мечети в провинции Алеппо, лишив жизни 42 человека, в основном мирных жителей», — заявил глава базирующегося в Лондоне мониторингового центра Рами Абдель Рахман.

Как добавил Рахман, около ста человек в ходе удара были ранены. Часть выживших, возможно, находится под завалами.

Какая из конфликтующих сторон нанесла удар, неясно. Правозащитники, как правило, определяют принадлежность авиации по боеприпасам и особенностям поведения в воздухе, но в этом случае не называли виновных.

Аль-Джина удерживается сирийскими повстанцами. Деревня находится примерно в 20 км к западу от Алеппо.

22 декабря сирийские правительственные войска официально объявили об установлении контроля над Алеппо, восточную часть которого повстанцы удерживали четыре года.

Россия провела операцию по эвакуации повстанцев и членов их семей в провинцию Идлиб после жесткой критики в свой адрес в связи с катастрофическим положением жителей города.

Уже после взятия Алеппо правозащитники из Human Rights Watch заявили , что сирийская армия использовала в городе химоружие.