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Украина конфисковала танзанийское судно за посещение Крыма

17.03.2017 07:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Суд в Одессе постановил конфисковать в пользу Украины корабля, задержанного за посещение Крыма. Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона Украины.

Малиновский районный суд Одессы рассмотрел административный протокол о нарушении таможенных правил, составленный в отношении капитана судна, и признал его виновным в перевозке более трех тысяч тонн технической соды с территории Крыма «в обход украинского таможенного контроля».

Судно Sky Moon, которое ходит под флагом Танзании, было задержано морской погранохраной Украины 30 ноября 2016 года на Дунае на пути из Севастополя в молдавский порт Джурджулешты. На борту судна находились девять членов экипажа, являющихся гражданами Сирии. Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) сообщила, что в отношении капитана был составлен обвинительный акт, а остальных членов команды привлекли к административной ответственности.

 
 
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Судно Sky Moon, которое ходит под флагом Танзании, было задержано морской погранохраной Украины 30 ноября 2016 года на Дунае на пути из Севастополя в молдавский порт...

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