Власти Болгарии отозвали для консультаций своего посла из Турции, обвинив Анкару в том, что она вмешивается в избирательный процесс, оказывая поддержку болгарской партии, претендующей на то, чтобы представлять интересы этнических турок. Об этом сообщило агентство AFP .

Министерство иностранных дел Болгарии 7 марта вызвало посла Турции, чтобы заявить протест против «вмешательства во внутренние дела Болгарии» накануне выборов в парламент, запланированных на 26 марта.

В частности, болгарская сторона упомянула в этой связи заявление турецкого министра труда и социального обеспечения Мехмета Мюэззиноглу, который призвал проживающих в Турции болгарских граждан голосовать за партию ДОСТ («Демократы за ответственность, свободу и толерантность»). Эта политическая сила была образована недавно в результате раскола в рядах партии «Движение за права и свободы», которая традиционно представляла интересы этнических турок в Болгарии.

Болгарский вице-премьер по внутреннему порядку и безопасности, министр обороны Стефан Янев заявил о том, что перед выборами возможна «активизация миграционных потоков». Он имел в виду, что проживающие в Турции выходцы из Болгарии, сохранившие гражданство этой страны, могут пересечь границу для участия в голосовании. Янев заявил, что правительство будет противодействовать массовому пересечению границы автобусов с избирателями из числа проживающих в Турции болгарских граждан.

Между тем болгарский министр иностранных дел Ради Найденов попытался сгладить напряженность в отношениях с Анкарой, заявив, что Болгария стремится сохранить партнерские отношения с Турцией.

Мусульманское меньшинство в Болгарии, большую часть которого приходится на долю этнических турок, составляет 13% населения страны. В Турции проживет около 60 тыс. выходцев из Болгарии, эмигрировавших в соседнюю страну в последние десятилетия и сохранивших болгарское гражданство.