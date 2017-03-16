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Хлеб вместо тортов. Президент Венесуэлы "объявил войну" пекарям

17.03.2017 13:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро постановило выделять 90% муки на выпечку хлеба, а оставшиеся 10% — для производства тортов и сладостей из-за экономического кризиса и обострения «хлебной войны» в стране, пишет Newsweek.

Вина в нехватке хлеба, по утверждению правительства, лежит исключительно на пекарнях, которые обвиняются в производстве товара для извлечения личной прибыли в обход основных потребностей клиентов. Цена хлеба в Венесуэле находится под контролем правительства.

Мадуро объявил, что инспекторы будут направлены в 709 пекарен в столице Каракасе. Тем, кто не в состоянии соблюдать установленные правила, угрожали штрафами и экспроприацией.

«Спекулянты, которые скрывают хлеб от народа, столкнутся с последствиями. Они заплатят за все, я клянусь. Лицам, ответственным за хлебную войну, лучше не жаловаться, что они стали объектами политического преследования», — заявил Мадуро.

Федерация пекарей Fevipan настаивает на том, что не может производить больше хлеба без дополнительной муки.

Ранее в Венесуэле в шестой раз продлили режим чрезвычайного положения.

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Мадуро объявил, что инспекторы будут направлены в 709 пекарен в столице Каракасе. Тем, кто не в состоянии соблюдать установленные правила, угрожали штрафами и...

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