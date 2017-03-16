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Кремль прокомментировал информацию о предоставлении редактору "Регнум" Баранчику убежища

17.03.2017 16:42 — Новости Мира | Tut.by  
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В Кремле не получали обращение гражданина Беларуси, шеф-редактора агентства «Регнум» с просьбой о политическом убежище в России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.


Юрий Баранчик. Фото с личной страницы во "ВКонтакте"

«Не было никаких обращений. Никаких бумаг мы не получали, мне неизвестно о том, что какие-то входили обращения на этот счет», — рассказал он.

Песков напомнил, что «существуют определенные каналы подачи обращений, они хорошо известны».

Баранчика задержали в Москве ночью 15 марта по запросу Следственного комитета Беларуси по делу «пророссийских колумнистов». Адвокат Баранчика заявил, что его подзащитный сразу же обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище. Генеральный прокурор Беларуси назвал просьбу об убежище «уловками и пиаром». Суд Москвы решил не арестовывать Баранчика, т.к. счел необоснованными обвинения истца (СК Беларуси). Баранчика отпустили на свободу 17 марта.

Юрий Баранчик занимает пророссийскую позицию — по его мнению, будущее Беларуси неразрывно связано с Россией. Он также неоднократно критиковал позицию официального Минска, упрекая его в «принудительной белорусизации».

 
Теги: Минск
 
 
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"Не было никаких обращений. Никаких бумаг мы не получали, мне неизвестно о том, что какие-то входили обращения на этот счет", - рассказал Песков.

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