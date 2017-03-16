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Кремль прокомментировал информацию о предоставлении редактору "Регнум" Баранчику убежища
17.03.2017 16:42 — Новости Мира | Tut.by
В Кремле не получали обращение гражданина Беларуси, шеф-редактора агентства «Регнум» с просьбой о политическом убежище в России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает
«Не было никаких обращений. Никаких бумаг мы не получали, мне неизвестно о том, что какие-то входили обращения на этот счет», — рассказал он.
Песков напомнил, что «существуют определенные каналы подачи обращений, они хорошо известны».
Баранчика
Юрий Баранчик занимает пророссийскую позицию — по его мнению, будущее Беларуси неразрывно связано с Россией. Он также неоднократно критиковал позицию официального Минска, упрекая его в «
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"Не было никаких обращений. Никаких бумаг мы не получали, мне неизвестно о том, что какие-то входили обращения на этот счет", - рассказал Песков.
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