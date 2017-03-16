﻿ Турция пригрозила Европе головной болью с потоком мигрантов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Турция пригрозила Европе головной болью с потоком мигрантов

17.03.2017 18:58 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в случае продолжения конфликта между Анкарой и Амстердамом, турецкие власти готовы открыть границу и отправлять в Европу по 15 тысяч нелегальных мигрантов ежемесячно.


Фото: Reuters

«Так вот я обращаюсь к Европе: вы там такие смелые? Хотите, мы вам устроим головную боль, открыв путь тем 15 тысячам беженцев, которых мы к вам не впускаем ежемесячно?» — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также грозил странам ЕС разорвать соглашение о беженцах и «завалить» Европу мигрантами.

В марте 2016 года Евросоюз заключил с Турцией соглашение, согласно которому в обмен на финансовую помощь в 6 млрд евро и безвизовый режим страна должна принимать беженцев, которых ей передают из ЕС.

В марте этого года между Турцией и Нидерландами разгорелся скандал: нидерландские власти отказали во въезде министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, который намеревался выступить на агитационных митингах перед гражданами Турции в преддверии референдума о внесении поправок в турецкую конституцию. В частности, речь идет о поправках, существенно расширяющих полномочия президента.

Со стороны Турции последовали ответные меры: были отменены все дипломатические рейсы из Нидерландов в Турцию, а послу Нидерландов в Анкаре было отказано во въезде по возвращении из отпуска.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Так вот я обращаюсь к Европе: вы там такие смелые? Хотите, мы вам устроим головную боль, открыв путь тем 15 тысячам беженцев, которых мы к вам не впускаем ежемесячно?" -...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Кремль прокомментировал информацию о предоставлении редактору "Регнум" Баранчику убежища
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика