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В Нью-Йорке украли ноутбук секретной службы США с планами Trump Tower
17.03.2017 22:22 — Новости Мира | Tut.by
В Нью-Йорке из автомобиля американской секретной службы был украден ноутбук, на котором хранились схемы этажей в Trump Tower, материалы о расследовании использования Хиллари Клинтон частной электронной почты и другая информация. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, передает
По словам собеседников телеканала, полиция занимается поисками ноутбука. Как отметили источники, полиция в скором времени определит подозреваемого в краже по видеозаписям.
Как отмечает ABC News, данные на компьютере зашифрованы и власти могут стереть их с жесткого диска в случае необходимости. По данным
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Также там были материалы о расследовании использования Хиллари Клинтон частной электронной почты и другая информация.
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