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В Нью-Йорке украли ноутбук секретной службы США с планами Trump Tower

17.03.2017 22:22 — Новости Мира | Tut.by  
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В Нью-Йорке из автомобиля американской секретной службы был украден ноутбук, на котором хранились схемы этажей в Trump Tower, материалы о расследовании использования Хиллари Клинтон частной электронной почты и другая информация. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, передает ABC News. Как рассказали собеседники телеканала, инцидент произошел в четверг, 16 марта.

По словам собеседников телеканала, полиция занимается поисками ноутбука. Как отметили источники, полиция в скором времени определит подозреваемого в краже по видеозаписям.

Как отмечает ABC News, данные на компьютере зашифрованы и власти могут стереть их с жесткого диска в случае необходимости. По данным Reuters, ноутбук обладает высокой степенью защиты и на нем не должна была быть размещена секретная информация.

 
 
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Также там были материалы о расследовании использования Хиллари Клинтон частной электронной почты и другая информация.

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