В Нью-Йорке из автомобиля американской секретной службы был украден ноутбук, на котором хранились схемы этажей в Trump Tower, материалы о расследовании использования Хиллари Клинтон частной электронной почты и другая информация. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, передает ABC News . Как рассказали собеседники телеканала, инцидент произошел в четверг, 16 марта.

По словам собеседников телеканала, полиция занимается поисками ноутбука. Как отметили источники, полиция в скором времени определит подозреваемого в краже по видеозаписям.

Как отмечает ABC News, данные на компьютере зашифрованы и власти могут стереть их с жесткого диска в случае необходимости. По данным Reuters , ноутбук обладает высокой степенью защиты и на нем не должна была быть размещена секретная информация.