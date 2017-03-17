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Говорили о России, торговле и прослушке. В США прошла первая встреча Трампа и Меркель

18.03.2017 00:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп впервые после вступления в должность встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Их встреча состоялась в Вашингтоне.


Дональд Трамп и Ангела Меркель на встрече в Вашингтоне 17 марта 2017 года. Фото: Reuters

На переговорах стороны обсудили двусторонние отношения, перспективы выстраиваний отношений с Россией, а также ситуацию в Украине и Афганистане. Трамп подчеркнул, что США сохраняют приверженность Североатлантическому альянсу.

«Я вновь заявил канцлеру Меркель о своей серьезной поддержке НАТО, а также о необходимости наших союзников по НАТО вносить справедливую долю на оборонные нужды», — заявил Трамп на пресс-конференции (цитата по Reuters).

Президент США отметил, что торговые связи между Вашингтоном и Берлином не «фантастически хороши». Меркель выразила надежду, что США и Европейский Союз смогут возобновить переговоры по торговому соглашению. Трамп подчеркнул, что не верит в политику изоляции, однако торговая политика должна быть справедливой.

Затрагивая тему России во время переговоров, стороны отметили, что они не против налаживания отношений с Москвой, однако при этом все стороны конфликта в Украине должны соблюдать Минские соглашения.​​

Во время разговора Трамп затронул тему прослушивания своих разговоров бывшим президентом США Бараком Обамой. Он заявил, что, несмотря на все противоречия, у них с Меркель «по крайней мере есть нечто общее». Президент США имел в виду, что, по данным Wikileaks, администрация Обамы прослушивала телефонные разговоры немецкого канцлера.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал политику Германии в отношении беженцев. Выступая на пресс-конференции, Меркель сказала, что по этому вопросу они провели обмен мнениями.

 
 
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Президент США Дональд Трамп впервые после вступления в должность встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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