Президент США Дональд Трамп не пожал руку канцлеру Германии Ангеле Меркель во время протокольной фотосъемки в Овальном кабинете Белого дома. Неизвестно, сделал ли он это намеренно или просто не заметил просьбу фотографов и канцлера.



Дональд Трамп и Ангела Меркель на встрече в Вашингтоне 17 марта 2017 года. Фото: Reuters

Фотографы попросили Трампа и Меркель пожать друг другу руки, гостья повернулась к американскому президенту и обратилась к нему, но тот не ответил. «Неясно, слышал ли Трамп слова канцлера», — сообщает газета Politico .

Merkel asks Trump: «Do you want to have a handshake?»

The U.S. president did not respond. https://t.co/dgLHkN1H7o pic.twitter.com/ChonvrLITV — POLITICO (@politico) 17 марта 2017 г.

Известно, что Трамп встречал гостью с подчеркнутым уважением. Он лично приветствовал ее у входа в Белый дом, куда она прибыла для участия в двустороннем саммите. При этом он подал гостье руку и, чуть приобняв, провел ее в свою рабочую резиденцию.

Издание также отмечает, что при первой встрече у порога Белого дома обмен рукопожатием был. Но при этом напоминает и о том, что Трамп резко критиковал Меркель в ходе предвыборной кампании в США, а та уже после его избрания нелестно отзывалась о его попытке закрыть въезд в Америку гражданам ряда стран с преимущественно мусульманским населением.



Дональд Трамп и Ангела Меркель на встрече в Вашингтоне 17 марта 2017 года. Фото: Reuters

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