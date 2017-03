Президент США Дональд Трамп не пожал руку канцлеру Германии Ангеле Меркель во время протокольной фотосъемки в Овальном кабинете Белого дома. Неизвестно, сделал ли он это намеренно или просто не заметил просьбу фотографов и канцлера.

Фотографы попросили Трампа и Меркель пожать друг другу руки, гостья повернулась к американскому президенту и обратилась к нему, но тот не ответил. «Неясно, слышал ли Трамп слова канцлера», — сообщает газета Politico .